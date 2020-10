Noemí Sabugal: «Al contar la historia de la minería se cuenta la historia de España»

Noemí Sabugal (Santa Lucía de Gordón, León, 1979), acaba de publicar Hijos del carbón, un recorrido por el pasado y presente de la minería y las centrales térmicas españolas, que condensa novela, ensayo y crónica.

–La transición energética es uno de los retos actuales, debería de ser beneficioso para todos, pero se está demostrando que no.

–La transición energética es algo que tenemos que abordar ya. El cierre de la mayoría de minas en 2018 y de las térmicas como la de Andorra, ahora en julio nos lleva a ello. Una cuestión importante es qué supondrá esto en el empleo en esas zonas. Ya que se vuelve la mirada a las zonas rurales y a las zonas mineras para pedir ocupar su suelo que también se haga para industrializarse adecuadamente, no solo con los puestos de mantenimiento. Eso produciría un arraigo de la gente, y que en los polígonos industriales de estas zonas se cree una red de pequeñas y medianas empresas que permita una diversificación laboral y económica.

–¿Cuál es la foto fija que ha encontrado de estas zonas?

–Generalizar es siempre injusto. Uno de los intereses que tenía con el libro era en cada zona ver qué proyectos habían funcionado y cuáles no. Por ejemplo los Fondos Miner han servido para crear industrias. En Utrillas, por ejemplo, varias empresas importantes que han recibido ayudas de esos fondos, siguen dando empleo. Pero también ha habido otros fiascos y fraudes. En cada zona es distinto, pero hay algo, que ya sabíamos, un gran error de las zona mineras ha sido la falta de diversificación económica. Si hubiese un tejido de empresas habría más estabilidad económica.

–La desaparición del carbón no es algo inesperado pero hasta que se ha dirigido la mirada a estas zonas, ¿qué respuestas daban las instituciones?

–Ha habido muchas respuestas y mucha imprevisión. Se han creado polígonos industriales donde han permitido amortiguar la gran caída de empleo, y otros polígonos medio vacíos. Muchas veces se ha jugado la carta de la gran empresa que iba a venir con empleos y se ha dejado de lado las pequeñas y medianas empresas, que después se han demostrado más resistentes e integradas en el lugar.

–Una de las alternativas que se está dando, como ha hecho Alemania es estirar esta transición energética para adaptar su industria, desde las zonas mineras, ¿qué proponen?

–España nunca ha puesto una fecha concreta, lo que ha ocurrido es que en 2018 se acabaron las ayudas a la producción de carbón, entonces las empresas por una cuestión económica antes que ecológica, han cerrado porque no iban a seguir recibiendo ayudas. Podrían haberse mantenido pero tendrían que haber devuelto las ayudas. En el caso de las térmicas se han dado mensajes enormemente contradictorios, por ejemplo con Andorra se ha dicho de todo, que no se iba a cerrar, que sí... Las empresas podrían haber invertido en reducir emisiones pero hemos visto que el futuro económico no va por ahí, va por los proyectos fotovoltaicos y eólicos, un cambio también de negocio. La cuestión es cuánto empleo podrán dar las empresas de energías renovables, crear fábricas para esos componentes eólicos y solares da mucho, los parques una vez montados, dan menos.

–En el libro se dice que en muchas zonas, el carbón había sido el olvido del campo. Ahora que desaparece el carbón, ¿hay algo en estas zonas que pueda ser su olvido?

–Al cierre de la mina le ha seguido la nada, hay sitios con industria que les ha servido yo otros que no. Sin una opción de la noche a la mañana. Hay sitios, como en Ariño, donde están surgiendo proyectos de la fábrica de producción de leonardita. Y con la cuestión del campo algunas cuencas mineras de una forma muy tímida todavía, surgen algunos proyectos ganaderos o de transformación agrícola, de empresas de agroalimentación. La zona de Sabero, por ejemplo, que fue la primera cuenca leonesa que cerró en el año 91, ha conseguido que algunas empresas de allí sean agroalimentarias.

–El carbón ha sido una forma de vida para generaciones y otras industrias. Con su desaparición, ¿qué empresas se están desarticulando?

–Todas las empresas auxiliares. En el caso de la térmica de Andorra, la gente que trabajaba allí no solo era de la plantilla, también de empresas de mantenimiento, limpieza... Otros empleos asociados son el transporte de carbón a la fábrica… No es solo la cuestión extractiva del carbón, esto lo sufre hasta la última tienda. La minería ha sido un trabajo que ha pasado de padres a hijos y que impregna mucho la identidad. Es una gran parte de la población la que ha vivido de ello, arrastra a muchas familias de las cuencas mineras. En algunos sitios se ha hablado del monocultivo del carbón. Es importante escuchar sus reivindicaciones, ideas y aportaciones.

–Durante el proceso de construcción de este libro, ¿ha quedado algún camino sin explorar?

–Agotar un tema tan amplio como la minería es casi imposible, en el libro he intentado hablar del pasado de las cuencas mineras, del presente, meter testimonios de la gente que lo ha vivido y que lo vive… Sin duda, es un tema muy amplio. Muchas cosas me han sorprendido, el recuerdo a los primeros mineros en Sevilla en Villanueva del Río y Minas que eran esclavos africanos y a los cuales se recuerda con una placa de homenaje a los mineros muertos, y que me ha servido para hablar del vergonzoso pasado esclavista de España, de su mantenimiento cuando muchos países ya la habían abolido. Cuanto más hacía más me daba cuenta de que al contar la historia de la minería contaba la de España, de los dos últimos siglos en especial. La vertebración del territorio a través de ferrocarriles, los fracasos, la historia laboral y sindical de las cuencas, las huelgas del 62 y cómo fueron fustigadas por la dictadura... Todos fuimos los hijos del carbón.

–Sus obras le han servido para ‘Hijos del carbón’, donde condensa novela, ensayo y crónica.

–Este libro tiene mucho de ensayo literario. Después de tres novelas ya tenía base, he intentado que fuera bonito de leer, que tenga en algunos casos poesía y en la parte ensayística tiene mucho de periodismo narrativo, de escuchar testimonios, descubrir lugares, su historia, las empresas que estuvieron y las personas que la habitaron...