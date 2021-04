'Nomadland', gran triunfadora de los Bafta, los premios del cine británico

'Nomadland', de la directora chino-americana Chloé Zhao fue la previsible y gran triunfadora de los Bafta, los premios de cine británico. El drama sobre la recesión en Estados Unidos, con quienes viven en caravanas y sobreviven en trabajos temporales aquí y allá, se llevó los galardones a la mejor película, dirección, fotografía y mejor actriz para Frances McDormand. El filme, ya consagrado en los Globos de Oro, parte como favorito para los Oscars con varias nominaciones. Zhao, una cineasta independiente, de 39 años, rindió homenaje a "la comunidad nómada que fue tan generosa de acogernos en su vida, compartiendo con nosotros sus sueños y sus luchas".

El premio al mejor actor fue para uno de los grandes consagrados, Anthony Hopkins, por 'El padre', que se impuso al desaparecido Chadwick Boseman, otro de los favoritos. Hopkins sublime, ofrece una magistral interpretación de un patriarca hundiéndose en la demencia. El filme también se alzó con el galardón al mejor guion adaptado.

La recompensa a la mejor actriz de reparto reconoció el trabajo de Yuh-Jung Youn, en 'Minari', la historia de una familia norcoreana en busca de una nueva vida como agricultores en Estados Unidos. El sueño americano será mucho más difícil de alcanzar de lo que podían pensar. La actriz interpreta a Soon-Ja, la abuela que llega desde Corea del Sur a Arkansas para imponer orden con su sabiduría. Con mucho humor al recibir el premio afirmó que agradecía el que los británicos "aprobasen" su actuación, porque había oído que eran "un poco esnobs", lo que fue recibido con algo de desconcierto de los presentadores.

Chloé Zhao, en una imagen de archivo.

Un Royal Albert Hall vacío

El coronavirus obligó a que la ceremonia de la edición número 74 de los Bafta fuera virtual, con risas enlatadas, agradecimientos por pantalla interpuesta, y decorados simples en el imponente Royal Albert Hall de Londres, completamente vacío. Las restricciones aún vigentes obligaron a eliminar el paseíllo glamuroso por la alfombra roja, los focos, las celebridades llegadas de Hollywood para la ocasión y el público ávido de atisbar a las estrellas. Una miseria más de la epidemia, en un país como el Reino Unido, donde los cines siguen cerrados y decenas de películas esperan la hora del estreno. La ceremonia debía contar con el mensaje del príncipe Guillermo, presidente de honor de los Bafta desde el 2010, pero debido al fallecimiento el viernes de su abuelo, el duque de Edimburgo, su participación quedó anulada.

El londinense Daniel Kaluuya ganó el Bafta al mejor actor de reparto por 'Judas and the Black Messiah', un drama biográfico de un delincuente convertido en informante del FBI, que se infiltró en los Panteras Negras de Illinois. Kaluuya había ganado este premio hace cuatro años como mejor actor emergente. La danesa 'Otra ronda', favorita también para el Oscar, que cuenta la historia de cuatro profesores experimentando con el alcohol, para demostrar que un cierto nivel etílico mejora la vida, se impuso como mejor película de habla no inglesa. El director taiwanés, Ang Lee ('Brokeback Mountain', 'La vida de Pi') recibió un Bafta de honor en reconocimiento a su carrera. Hugh Grant fue el encargado de entregárselo, en una de las pocas apariciones con cierta chipa de la noche. El premio a la mejor película de animación fue para 'Soul' de Pixar, con la que se cumplieron los pronósticos. También hubo Bafta para 'Lo que el pulpo se llevó' como mejor documental.

Actores de colar y mujeres directoras

La edición se dividió esta vez en dos sesiones. El domingo se desvelaron los galardones más importantes, aunque ya el sábado, en una primera ceremonia y de manera excepcional debido a la pandemia, se habían entregado nueve premios, incluidos lo de sonido, diseño y efectos especiales.

Los Bafta 2021 contaron con una diversidad sin precedentes de cineastas y actores nominados. La organización trató de enmendar las carencias en la selección del año pasado, cuando fue muy criticado el que no hubiera ningún actor de color en las cuatro principales categorías. Este año eran 16 de los 24 elegidos. Tampoco hubo en la pasada edición directora alguna entre las películas seleccionadas. En esta ocasión y por primera vez, de los seis directores aspirantes a la recompensa, cuatro eran mujeres y una se llevó el premio.