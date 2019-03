Nominados de ida y vuelta

La lista de nominados a los premios Simón ha variado. Y lo ha hecho tras detectarse un error matemático. «Es un error del excel a la hora de meter las formulitas para que calcule columnas, hubo un error, no se hizo una ponderación y pasó desapercidibido ese error hasta que revisando y mosqueados porque algo no nos cuadraba, se ha descubierto», reconoció ayer el presidente de la Academia del Cine Aragonés (ACA). Y añadió: «No es un error del jurado ni nada por el estilo, sino al transcribir al excel los resultados de unos y de otros, por un despiste o no se dio cuenta» el que pasó los datos, señaló.

La primera ronda de votaciones a los premios Simón para elegir los nominados cuentan en un 60% al jurado profesional y en un 40% los miembros de la Academia. «El porcentaje estaba bien pero no se había ponderado», señaló Marco. Y lo explica: «El jurado puntúa del 1 al 5 y los miembros de la Academia solo marcan el que más gusta. Esas dos columnas había que ponderarlas a un valor similar para calcular el resultado y eso es lo que falló». Una vez ponderado ya se podía calcular los porcentajes.

Este fallo ha provocado que las votos otorgados hasta la fecha para la elección de ganadores no valga. «Entre esta noche y mañana mandaremos los nuevos nominados» para que así se pueda votar (ahora solo lo hacen los miembros de la ACA). Pueden hacerlo hasta el 25; la gala de entrega será el 29.

Preguntado por si ha habido muchas quejas, reconoce que tanto él como la junta «nos ponemos en el lugar de los nominados», pero la solución «era reconocer el error». En este sentido, señala que se sentiría «igual de mal si me dan una nominación y luego te dicen que no, pero si te lo explican y ves que no ha habido mala fe, lo tienes que asumir».

Por eso, y pese a que están «hechos polvo», reconoce que «seguirán «trabajando para los Simón, porque aún quedan cosas por hacer».

En primer lugar las votaciones. La categoría de mejor largometraje no ha variado y siguen Incierta gloria y Miau; pero sí la de mejor cortometrajes, que habrá que elegir entre El austronauta, Había una vez, La comulgante, La tierra muerta y Robarte una noche. Al mejor documental están nominados Bécquer y las brujas, Carrasca, Niños esclavos, Soñando un lugar y Un padre.

A la mejor dirección optarán Alejandro Cortés (Carrasca), Elena Cid (Béquer y las brujas), Ignacio Lasierra (La comulgante) , Sergio Duce (La tierra muerta) o Víctor Forniés (El padre); al mejor guión, Elena Cid, Ignacio Lasierra, José Manuel Herráiz, Sergio Duce o Víctor Forniés. A la categoría de mejor interpretación optan Andrea Fandos (La comulgante), Chavi Bruna (El astronauta), José Luis Gil (Miau), Laura Gómez Lacueva (La tierra muerta), Natalia Gómará (La marca) y Santiago Meléndez (La tierra muerta).