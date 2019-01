Nowhere beat revive a los Beatles en Apple corps

Fue hace 50 años (un 30 de enero), sin embargo, sigue vivo en la memoria de los seguidores de los Beatles. Hablamos del último recital que ofreció la banda de Liverpool al final de sus años como banda. Fue en la azotea de los Apple Corps en Londres, estudio de grabación de la banda.

En Zaragoza no hace tanto, pero este particular tributo a los Beatles cumple ya cinco años. Uno de los mejores grupos aragoneses de los dedicados a recordar a los cuatro ingleses, Nowhere beat, se subieron a la azotea de las Armas para recordar aquel recital. Si hace medio siglo fue una sorpresa para todo aquel que pasó cerca de los estudios de grabación, en la capital aragonesa ya se ha convertido en una cita fija para los amantes del los interpretes de Love me do, que como en los últimos años, llenaron la plaza.

La banda de Liverpool tocó hasta que las quejas de los vecinos de la zona llevaron a la policía a poner fin al concierto. Durante el rato que les dejaron (alrededor de 42 minutos), interpretaron Get Back, Don’t Let Me Down, I’ve Got a Feeling, One After 909, Dig a Pony (más o menos la mitad de las preparadas), hasta que la policía dio por acabado el concierto cuando sonaba de nuevo Get back.

Y esas mismas fueron las que ayer sonaron de las guitarras, el bajo, la batería y la voz de otra formación, Nowhere beat, compuesta por Javier Lanzarote, Nacho Hernández, Héctor Vera y Ricardo Pérez, que se subieron a la azotea de las armas vestidos como Paul McCarntey, George Harrison, John Lennon y Ringo Star. A estos dos últimos, en el original, sus mujeres les prestaron sus abrigos debido al frío; y ayer, también se revivió ese hecho, ya que aperecieron con abrigos para resguardarse del cierzo, que también quiso sumarse a la celebración.

A los espectadores (de todas las edades), el concierto en las alturas les pareció a poco, así que una vez bajados a la tierra, la banda zaragozana interpretó en la misma plaza un repertorio de homenaje a los Beatles, esta vez ya sin problemas con los vecinos, por lo que pudieron terminar su concierto.