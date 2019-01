«Nuestro sonido sale de no tener miedo, de no cerrarse a nada»

Cuando uno piensa en un grupo de música, lo habitual es hacerlo en una voz, una guitarra, un bajo y una batería. Pero con Lux Naturans todo es diferente. Con una voz femenina, dos guitarras y elementos de electrónica se han convertido en una de las sensaciones musicales en Aragón en poco más de un año de vida. «Los tres tenemos influencias muy diferentes –empieza explicando Olalla (vocalista y guitarrista)–, y siempre nos ha llamado la atención la innovación en otros grupos que veíamos, nos ha gustado siempre investigar». A su lado, el productor y encargado de los elementos electrónicos, Jorge, asiente: «Nos fijamos para buscar el detalle que sorprende...». «Este sonido digamos experimental sale de no tener miedo a nada, a ninguna cosa. No nos cerramos a nada, probamos diferentes estilos en cada una de las canciones, que cada una sea algo concreto y diferente», asegura el tercer miembro del grupo, Nacho (guitarra).

El resultado de todo esto es un sonido diferente que les ha llevado a ser finalistas de los dos concursos más importantes de la comunidad, el Popyrock y el Ambar Z Music. «No trabajamos sobre la nada pero muchas veces los cambios locos surgen de haber escuchado otras cosas y las referencias. Sorprende también que construyamos una escena minimalista con mucho sonido y atmósfera», señala Jorge.

FIN DE SU TRILOGÍA / Lux Naturans acaba de cerrar su trilogía de epés con Behind our hearts porque, desde luego, si por algo se ha destacado la banda es por la constancia: «Hay que estar muy activo –señala Nacho–. Hemos sacado tres epés y un single en poco más de un año. Es algo vital para avanzar». «El hecho de que hagamos música un poco diferente a lo que está en el panorama te señala más quieras que no. Al principio, a mí lo que me sorprendía era el hecho de que clasificasen esa música como diferente porque yo estoy muy acostumbrada a ella y cuando empezamos en ningún momento pensé que fuésemos a destacar por eso», se sincera Olalla, la vocalista de la formación.

Y es que el sonido de Lux Naturans (indie electrónico aunque de difícil clasificación porque desborda los géneros clásicos) no es algo muy habitual en la escena musical aragonesa. «Aquí hay una tradición muy fuerte de rock clásico con Héroes del Silencio y de rap con Violadores del Verso. Y aun cuando hay alguien que se desliga un poco siempre están esos caminos. Por ejemplo, ahora hay una escena muy fuerte de rock psicodélico o de dream pop pero en cierta medida la estructura de banda es muy similar al rock solo que los sonidos se toman de Estados Unidos o de Inglaterra. Cuesta mucho romper con la estructura tradicional de banda...», asegura Jorge, al que reafirma Olalla: «Si no estás acostumbrado a ver grupos que no funcionan como una banda tradicional, igual ni se te ocurre que se pueda hacer... Hay que acostumbrarse a esa formación».

EL FUTURO / Con respecto al futuro, el trío no se pone puertas al sueño de vivir de esto pero tienen claro que el camino no es sencillo. «Nuestros próximos objetivos son salir de Zaragoza, a ver si vamos a Berlín este verano y hacer un disco en físico (acaban de subir a Bandcamp un LP con los tres epés de la trilogía) para intentar atraer a más gente o llamar la atención de un sello», adelanta Jorge: «El problema de esto es que como no hay nada escrito... de momento lo que hay que hacer es salir pero a ver porque fuera las salas te cobran un pastizal», reflexiona Nacho, mientras Olalla da una pista más sobre qué pueden esperar sus seguidores: «Estamos pensando una cosa que ya enseñaremos con un amigo que hace diseños 3D y un dibujante y con canciones que algunas ya tenemos». «Hay que seguir sacando cosas y pensar creativamente», concluye Jorge.