El nuevo círculo de Marvel

La película Spider-Man: Lejos de casa acaba de llegar a los cines; y, justo como le sucede a su protagonista, su gran poder exige una gran responsabilidad. Por un lado, la nueva película debe funcionar por sí sola como una historia independiente protagonizada por el hombre-araña; por otro, contestar las preguntas que dejó en el aire lo sucedido en Vengadores: Endgame, que puso fin a la saga más aparatosa de la historia del cine, y tender a los espectadores un puente hacia la próxima gran etapa narrativa del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

En Marvel no han anunciado las fechas oficiales de estreno de sus futuras películas. Sabemos que nuevas aventuras de Spider-Man, Black Panther, Capitana Marvel y Doctor Strange se encuentran en diferentes fases de producción, pero en general los estudios han guardado silencio acerca de lo que está por venir. Lejos de casa no da verdaderas noticias al respecto; todo cuanto ofrece –sobre todo en sus dos escenas poscréditos– son pistas y, puesto que lo que sigue son meras conjeturas a partir de esas pistas, es discutible que deba considerarse un spoiler. No hay duda, eso sí, de que leer los próximos párrafos sí podría fastidiar a quienes aún no hayan visto Endgame; alguien quedará por ahí.

SE BUSCAN LÍDERES

Lejos de casa transcurre después de que Iron Man y la Viuda Negra hayan muerto, que Thor se haya instalado en el espacio y que el Capitán América haya viajado atrás en el tiempo para vivir una vida tranquila. Peter Parker se siente especialmente devastado tras el sacrificio de su mentor, Tony Stark. Hacia el final de la película, alguien advierte al muchacho de que la muerte de Stark ha dejado un vacío, y si el hombre-araña no lo llena alguien más se encargará de ello, posiblemente alguien menos apto para hacerlo. Sin embargo, todo cuanto Peter quiere es disfrutar de sus vacaciones y besar por primera vez a la chica que le gusta en lo alto de la Torre Eiffel. Está seguro de no ser el hombre adecuado para el trabajo, entre otras cosas porque ni siquiera es un hombre aún. El problema es que tal vez no tenga otra opción.

Al final de la película, gracias a una escena que establece paralelismos visuales y temáticos con los últimos momentos de Iron Man (2008), se sugiere que Spider-Man va a hacerse con la posición tradicionalmente ocupada por el Hombre de Hierro en el MCU.

El jefe de Marvel, Kevin Feige, ha insinuado varias veces que en el futuro el MCU será cada vez más galáctico; cabe recordar, en ese sentido, que los estudios también están trabajando en una tercera película de Guardianes de la Galaxia y en la primera protagonizada por unos seres celestiales llamados Eternals. Y la segunda escena poscréditos de Lejos de casa confirma que uno de otro de los personajes esenciales de Marvel tiene la mirada puesta en el espacio. A través de él, la película nos lo deja claro: incluso tras pasar once años paseado por un universo lleno de dioses, razas alienígenas y árboles parlantes, aún no hemos hecho más que arañar su superficie.