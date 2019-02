La obra de Banksy autodestruida tras ser subastada se expone por primera vez

El Museo Frieder Burda de Baden-Baden (sur de Alemania) expone desde mañana, martes, la obra 'Girl with balloon' de Banksy, la pieza que quedó parcialmente destruida inmediatamente después de ser subastada por Sotheby's el pasado mes de octubre.

La pieza, en la que se ve a una niña con el brazo extendido hacia un globo rojo, será exhibida por primera después tras el revuelo causado cuando se subastó en Londres por la cifra récord 1,18 millones de euros y, a continuación, se autodestruyó parcialmente.

En cuanto se dio por adjudicada a un comprador, parte de la obra se destruyó ante los ojos atónitos de los asistentes al activarse una trituradora de papel especialmente diseñada y oculta en el marco de la pieza.

DOBLÓ SU VALOR

El enigmático autor británico Banksy, de identidad desconocida, explicó posteriormente que su intención había sido trocearla al completo, pero que el mecanismo falló. Con ello pretendía expresar el deseo de autodestrucción artística como una forma de "necesidad creativa" y también a modo de crítica al mercado del arte.

Se estima que el valor de la pieza se dobló con la espectacular acción de Banksy, que se convirtió así en la sensación de la temporada artística. El Museo Frieder Burda ahora la pieza hasta el próximo 3 de marzo, tras lo cual pasará a exponerse en la Staatsgalerie de Stuttgart, asimismo en el sur del país.

'Girl with balloon' ("Niña con globo") pasó a llamarse a continuación 'Love is in the bin' ("El amor está en la papelera") y su exhibición irá acompañada de un simposio sobre Banksy, el grafiti y el arte callejero.