Olivier Arson: «Quiero hacer algo divertido para los que ya han visto la película»

El parisino Olivier Arson, dentro del festival Retina, actúa mañana viernes (17.30 horas) en el salón de actos del CaixaForum de Zaragoza donde pondrá la banda sonora en directo a la película El reino, de Rodrigo Sorogoyen, que se proyectará al mismo tiempo. Con este trabajo, Olivier Arson ganó el Goya a la Mejor banda sonora original. y ahora lo revisita de una manera tan peculiar en el festival organizado por Born!_Music.

–Llega a Zaragoza para presentar en directo su música de ‘El reino’ a la vez que se proyecta la película... ¿Es la misma banda sonora?

–No es música nueva sino que reinterpreto lo que ya hay. Lo que sí hice es que después de hacer la banda sonora, seguí trabajando en la música para hacer la edición en disco de todo ello y esos 6 temas no están del todo en la película. Hay cosas nuevas en el disco y lo que he hecho con este proyecto de hacerlo en directo es que he cogido ciertas partes del disco y las he integrado a la banda sonora original pero es el mismo material, no hay un concepto nuevo. Y también he reorganizado toda la música porque como esto era imposible hacerlo con banda o uno solo, lo he hecho más como un set de disc jockey. Tengo bastante libertad a la hora de tocar el material y el resultado sí que puede ser bastante distinto a lo que es en la original pero porque quería que fuese divertido para mí y para la gente que lo haya visto ya, en algunas escenas añado música que no tenían antes y voy jugando con ella...

–¿Cómo fue trabajar la música de esta película? ¿Hay que meterse en la mente del director?

–Sí, 100%. Yo siempre considero que, de cierta manera, el director es autor de la música, evidentemente no toca ningún instrumento pero mucha culpa la tiene él. Yo siempre intento hacerlo algo personal pero, obviamente, la creación es casi suya. Rodrigo (Sorogoyen) me dijo que quería música de máquinas, algo sintético y eso hicimos. Él no me dijo mucho más y, a partir de ahí, creé mucha música incluso antes de que se rodase la película. Fue un proceso de ida y vuelta bastante natural y sencillo, yo pongo cosas y nos quedamos con lo que más le gusta a él. Lo guay de esta película es que el montador ya tenía un montón de música antes de empezar a trabajar y ha habido bastante simbiosis entre todos.

–¿Compuso la música antes de rodarse la película?

–Sí, sí. Lo que teníamos súperclaro es que no queríamos música de un thriller al uso porque esta película es mucho más que un thriller. Las cintas de Rodrigo tienen eso, que él va contando cosas que van mucho más allá, huye de los clichés. Tanto él como Isabel (Peña) escriben muy bien los personajes, con sus ambigüedades y sus caras. Teníamos muy clara la música porque, retomando lo que te decía, no queríamos música de thriller ni embellecer a los personajes, que no aparecieran esos políticos de las altas esferas con música sofisticada. Son gente corriente, normal e incluso vulgar, queríamos pintarles más como delincuentes y por eso cogimos esa inspiración de la música de Valencia de los 90 que es más propia de un polígono. Esto viene de ahí, de intentar retratarles como gente vulgar. Trabajé mucho antes con ese concepto en la cabeza. Así que cuando empezó, el montaje el 80% de la música ya estaba hecha.

–Desde luego, la música de ‘El reino’ introduce al espectador en esa angustia vital hasta que desaparece al final de la película con el silencio más absoluto.

–Uno de los conceptos que se siguió desde los inicios es que hubiera muchísima música al principio y que cada vez hubiera menos, de hecho, el último tercio de la película no tiene nada. La escena de apertura es una declaración de intenciones, varios minutos de música que parece que no va a parar nunca. Teníamos claro que queríamos esa evolución decreciente, la música, por otra parte, también se va oscureciendo cada vez más, se va cerrando.

–¿Y cómo se afronta representar en directo esta música tan concreta?

–No tiene nada que ver con el trabajo en la película pero es súperdivertido, me lo paso muy bien. Me gusta revisitar la película con perspectiva porque para mí es un proyecto ya antiguo y lo encuentro saludable. Te permite años después hacer algo más relajado con ella. Es como ver un hijo que ha nacido y ahora ha crecido y solo hay que cogerle de la mano para que ya ande solo. Es esa sensación. Estás muy a gusto con la música e intento que la música esté muy viva. Sí te digo también que es un proyecto complejo porque requiere de un nivel de concentración muy alto. Si estás solo con la música puedes improvisar pero aquí siempre tienes que entrar dentro de la película, hay una lucha interna entre intentar hacer de la música algo vivo y disfrutar y a la vez tener que encajar en la imagen. Es algo muy difícil, que no había hecho nunca antes. Es una lucha complicada pero graciosa.

–También ha trabajado en la música de la serie ‘Antidisturbios’, que está siendo la sensación del momento en España. ¿Cómo ha sido ese trabajo?

–Estamos encantados del resultado y yo estoy muy contento otra vez de la evolución que tiene la música en la serie porque volvía a ser rara para mí como compositor. El primer capítulo no tiene nada de música, el segundo apenas tiene y luego va cogiendo protagonismo en los últimos capítulos hasta tener un papel muy importante. He disfrutado mucho de este viaje con ellos, con Rodrigo e Isabel. Desde el principio sentía que había un material espectacular. Lo que pasa con Rodrigo es que no tienes nunca que acudir al rescate de las imágenes, lo único que tengo que hacer es darle la guinda a lo que ya hay. No es algo que ves y dices ‘no funciona, tengo que imprimirle ritmo’, con Rodrigo nunca pasa eso.

–¿Qué le supuso ganar un Goya por su trabajo en ‘El reino’? ¿Ha tenido más ofertas de trabajo?

–Soy todavía muy joven en este campo, cuando gané el Goya era mi segunda peli así que fue algo para mí totalmente inesperado. No lo había ni pensado que podía pasar algo así. Desde entonces me llaman bastante y ha sido una ayuda para proyectos de gente cercana a mí que contar conmigo les ayuda para encontrar financiación. Yo estoy muy contento pero, no sé, en realidad, no le doy mucha importancia.