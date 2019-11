La otra dimensión de Nick Drake

Solo publicó tres años con escaso éxito comercial y acabó suicidándose (aunque también existe la versión de que fue un accidente) con apenas 26 años. Si ahora levantara la cabeza, vería que su disco Five leaves left, que cumple medio siglo este año, está cada vez siendo más reivindicado. Casi nada para un músico maldito. «Es fe estas personas que han aparecido en el mundo de la música y en la vida en general que no encajaban en ningún sitio y al final desaparecieron desafortunadamente pero que dejaron un brillo muy grande con las tres obras que hizo. Es un artista muy de culto, que mucha gente lo ha nombrado, sus canciones han salido en muchas películas… Es, por lo tanto, un artista muy a reivindicar y creo que nunca hay que perder la ocasión». El que habla es Sergio Vinadé, integrante de Tachenko, que ha liderado junto a Sebas Puente un homenaje a Nick Drake que mañana domingo llega al Centro Cívico Delicias a las 20.00 horas dentro del ciclo Bombo y platillo.

«La idea surgió el año pasado en el festival de arte sacro de Madrid, nos invitaron porque querían hacer un homenaje a Nick Drake que era el aniversario de su disco y junto con el resto de compañeros músicos sacamos adelante el disco y fue una experiencia muy chula. Es algo muy grata meterse en la piel de un artista así», explica Vinadé. Aquel concierto lo organizó Eduardo Pérez que es, a su vez, el promotor del ciclo Bombo y platillo así que enseguida les propuso repetir el concierto en Zaragoza. Y para ello, Tachenko ha querido contar con músicos aragoneses y con la colaboración de Pau Roca (La habitación roja) y Ramón Rodríguez (The New Raemon). Así, la nómina de artistas que actuarán hoy está compuesta por Cuti, David García Libi (Picore y Señoras y bedeles), Eric Cihigoyenetche (El brindador), Guillermo García (Señoras y bedeles), Javier Vicente (Big city), Miguel Yrureta (Big city, Cangrejus, Dream lovers, Van occupanther) y Pit (My expansive awareness).

Entre todos interpretarán al disco al completo pero con una importante variación, se han adaptado las letras al castellano y solo una se interpretará en inglés esta noche, será Fruit Tree: «Hay que verlo todo en clave de homenaje, no vamos a imitar el disco porque es prácticamente imposible. Él era un auténtico virtuoso de la guitarra, además tenía una manera muy peculiar de tocarla, una manera complicada de hacer las canciones pero intentamos ser fieles a la propuesta aportando nuestro punto de vista», detalla Sergio Vinadé, que profundiza un poco más en la figura de lo que fue el trabajo de Nick Drake: «Pasa mucho en la música esto de que se empieza a valorar el trabajo cuando uno se muere. Drake es un ejemplo de los más extremos de ese tipo de artistas malditos de los que no se sabe mucho, fueron tres discos en tres años. Hay que decir que claramente hubiera sido alguien con mucho más que decir en el mundo de la música pero desapareció tristemente».

Fue solo tras la defunción de Drake, y pasado un tiempo, cuando su singular talento alcanzó un merecido reconocimiento que no ha dejado de crecer; desde hace décadas sus discos están valorados como una de las cumbres de la escena folk británica y está considerado uno de los cantautores más notables de la historia de la música popular.

Esta singular propuesta nocturna para el domingo llega de la mano del ciclo Bombo y platillo, uno de los más diferentes que se pueden disfrutar actualmente en la capital aragonesa: «Es un ciclo que apuesta por cosas nuevas, diferentes y otras músicas que son especiales. Afortunadamente tenemos espacio así para poder desarrollarlas», valora Sergio Vinadé.

Las entradas para el concierto de mañana domingo en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza cuestan 10 euros aunque hay entradas con precio reducido a 7 euros para parados y, además, hay un número de entradas gratuitas para menores de 25 años y mayores de 65 años.

La próxima cita del ciclo Bombo y platillo será el próximo 1 de diciembre cuando reciba a Jay-Jay Johanson también en el Centro Cívico Delicias, a partir de las 20.00 horas.