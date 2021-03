El Pablo Serrano cumple una década como «referente cultural»

Echar un vistazo a hemeroteca y viajar al 23 de marzo del 2011 es hacerlo no solo diez años atrás con todo lo que ello conlleva sino también a una realidad que nos parece cada vez más lejana. Y no solo por la inauguración de la ampliación del IAACC Pablo Serrano en una época, la actual, en la que los actos sociales están tan restringidos sino por aspectos como que se invirtieron 28 millones de euros en una obra que se prolongó durante tres años, algo inimaginable hoy en día, y que no dejó indiferente a nadie. Ahora, una década después, es momento de conmemorar una década en la que el centro «no ha dejado de crecer». Así lo han asegurado esta mañana en un breve acto celebrado en el salón de actos del centro el consejero de Cultura del Gobierno de Aragón, Felipe Faci; y el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Víctor Lucea en una intervención en la que han estado acompañados por el director del museo, Julio Ramón, y por la nuera de Pablo Serrano, Susana Spadoni.

Durante estos diez años, ha resaltado Faci, el museo «se ha convertido en la casa de la cultura, en la casa de Pablo Serrano» por lo que el Gobierno de Aragón ha decidido programar una semana de actividades para reivindicar «que este espacio ha contribuido a fortalecer la imagen de la cultura aragonesa». Así, en un programa de celebración marcado por las restricciones debido a la pandemia mundial que se está viviendo, el museo sí que ha querido incidir en la proyección de lo que ha significado esta ampliación del centro. Así, se ha estrenado ya un vídeo institucional en el que partiendo de Pablo Serrano se explica la razón de ser del museo dedicado a su figura. Pero más allá de ese aspecto, se ha realizado una convocatoria pública de creación artística con el nombre de Pablo Serrano / Juana Francés dentro del apoyo a los creadores contemporáneos así como se ha creado una nueva carpeta didáctica para familias diseñada por la ilustradora Vera Galindo. Dentro de esta misma línea se ha lanzado el concurso Cómo ves el IAACC destinado a niños y jóvenes de entre 3 y 16 años entre los que se sorteará un lote de productos.

Pero quizá el mayor salto que puede dar el museo, al menos a nivel de proyección en otro tipo de públicos, es la creación de un perfil de TikTok en el que se contará con la participación de la compañía de danza LaMov, que es residente del centro «en la línea de que esta es la casa de la cultura», ha resaltado Lucea. Además, el fin de semana, habrá seis sesiones (11.00, 12.30 y 18.00 horas) de la visita teatralizada Con Pablo y Juan al museo en las que se conocen la historia del edificio, sus diferentes espacios y su colección así que se podrá acceder a las áreas de reserva.

Las actividades previstas se completan con una conferencia a través de Youtube de Lola Durán el jueves a partir de las 18.00 horas en la que hablará sobre la exposición que todavía se puede visitar en el museo, Pablo Serrano. La gran bóveda de Aldeadávila.

La inauguración de este IAACC Pablo Serrano (es desde entonces cuando lleva esta nomenclatura) fue un elemento arquitectónico que también revolucionó la zona de la ciudad en la que está ubicado además de que supuso triplicar el espacio disponible en el museo erigido en torno a la obra de Pablo Serrano incluida una azotea que es uno de los principales atractivos del centro si bien no es accesible habitualmente. Con motivo de este décimo aniversario, se abrirá durante todo el fin de semana dentro del horario del centro.

Todo para reforzar, ha asegurado Lucea, «el carácter abierto y activo del Pablo Serrano que se ha convertido en un equipamiento imprescindible siguiendo la coherencia y el respeto al legado del escultor». En ese sentido, Felipe Faci, ha asegurado que la pandemia ha sido un buen ejemplo de lo que es este museo: «A_pesar de todo, ha estado vivo, ha recibido cuadros, ha comprado obra, la ha expuesto... Este centro ha estado vivo en los peores momentos y eso solo es posible con un compromiso con la cultura y con acercarla a la sociedad».

El edificio, cuya obra de ampliación comandó José Manuel Pérez Latorre, acogía, en su origen, los talleres de carpintería y otros oficios del Antiguo Hogar Pignatelli, lugar donde precisamente había ejercido como maestro carpintero el abuelo del propio Pablo Serrano.

LOS DATOS

Desde la inauguración de la ampliación hace diez años, el IAACC Pablo Serrano, que cuenta con unos fondos de alrededor de 15.000 obras, ha celebrado 94 exposiciones y ha consolidado su cifra de visitas en los últimos años en torno a 60.000 exceptuando, por razones evidentes, el 2020.

EL EDIFICIO

Las naves desde donde ha crecido el actual centro fueron donadas por la DPZ en los años 80 a la Fundación Pablo Serrano. Fue en 1987 cuando José Manuel Pérez Latorre inició el proyector de rehabilitación y acondicionamiento de las naves con el hormigón como elemento constructivo, algo que confirió al edificio una fisionomía propia. Ese primer proyecto se inauguró en 1995 pero el incremento de su actividad pronto hizo pensar en una nueva ampliación, sobre todo cuando se consolidó la idea de convertir el museo en el Centro de arte contemporáneo aragonés. En el 2008, el Gobierno de Araón, también con proyecto de José Manuel Pérez Latorre, comenzó la ambiciosa ampliación que hizo que se pasara de contar con 2.500 metros cuadrados útiles a los 7.400 actuales.