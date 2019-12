Paisajes, retratos y viajes, cazados del premio Jalón Ángel

Desde los paisajes hasta los retratos pasando por las imágenes de viajes. Todo tiene cabida en la exposición Cazadores de imágenes, que hoy en la sede de Caja Rural de Aragón en Zaragoza ha celebrado la inauguración de su quinta edición. La muestra es una selección de las instantáneas ganadoras, las menciones y las presentadas al V Premio Internacional de Fotografía.

Los ganadores y las menciones de la última edición de este premio en las tres categorías, Jesús Chacón (retrato), Kazim Kuyucu (viajes) y Raquel Enríquez (categoría especial Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido) compartirán espacio con una selección de las fotografías mejor valoradas por el jurado de entre las más de 2.800 procedentes de 105 países y nacionalidades. Entre los fotógrafos participantes se encuentran ganadores de premios como el Lucie Awards, Riccardo Prina, IIIº Bienal de Fotografía Oaxaca 2018, Lonely Planet photography Competition, Sony World photography awards, Photostop Photo Contest, Premio Fuji- mejor fotógrafo español del año, Premio Hasselblad, The Alfred Fried Photography Award, Photographer of the Year, Barcelona International Photography Awards (BIPA), Lens Culture, Montophoto, entre otros galardones.

Al acto de inauguración de está exposición han asistido el director general del Grupo San Valero, César Romero; el presidente de Fundación Caja Rural de Aragón, Luis Ignacio Lucas Domínguez, y la comisaria de la muestra, Pilar Irala, que ha destacado el carácter internacional de este concurso y el prestigio de los fotógrafos que año tras año deciden participar en el mismo. «Muchas imágenes, horas de visualización y esfuerzo resumen el trayecto para llegar hasta donde estamos ahora. Nuestro objetivo es difundir la fotografía como medio de comunicación audiovisual. En estas circunstancias apostamos por una exposición que puede estar en todo el mundo, y de aquí salimos al mundo", ha explicado Irala.

La comisaria de la exposición ha valorado algunas de las novedades que había traído esta edición del certamen, entre ellas una de las principales es la inclusión de nuevas categorías: «Este año a las ya conocidas categorías de retrato y de viajes se ha unido otra con motivo del centenario Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. El año que viene además incluiremos una cuarta categoría relacionada con la educación, la cooperación y el desarrollo, con motivo de los 25 años de labor educativa del grupo San Valero en República Dominicana».

En este sentido, el director general del Grupo San Valero, César Romero, ha resaltado la importancia de invertir en educación y en cultura. «Quien invierte en cultura invierte en futuro, porque la cultura es abierta, universal, une a maestros y alumnos y siempre suma. Desde este punto de vista considero que es algo que es labor de todos promover».

Además, entre otras novedades se encuentra que la exposición fotográfica cambia de sede, así como las fechas. En anteriores ediciones la exposición se inauguró durante los meses de abril o mayo. Sin embargo, a partir de esta edición, el certamen pasará a organizarse a finales de año y la convocatoria del Premio Internacional de Fotografía Jalón Ángel, pasará a organizarse durante el mes de enero.