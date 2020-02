'Parásitos', premio Bafta a la película de habla no inglesa

La cinta surcoreana 'Parásitos', de Bong Joon Ho, se impuso este domingo a 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar, en el Bafta a mejor película de habla no inglesa. 'Parásitos' llevó la máscara dorada de la Academia Británica de Cine y Televisión ante 'Dolor y gloria'; 'The Farewell', de Lulu Wang; 'For Sama', de Waad al-Kateab, y 'Retrato de una mujer en llamas', de Céline Sciamma.

Es la tercera vez que 'Parásitos' se impone a 'Dolor y gloria'. Ya sucedió en Cannes, donde conquistó la Palma de Oro, y en los Globos de Oro, donde se llevó el premio a la película extranjera.

Ambas películas volverán a medirse el próximo domingo en los Oscar por la estatuilla al mejor filme internacional.