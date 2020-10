La pasión por escribir de María Zabay inicia los Lunes de otoño

Tras el éxito de la primera edición en el 2019, tuvo este lunes su inicio el ciclo literario Lunes de otoño, que durante cuatro sesiones traerá a cuatro autores de relevancia para conversar con José Luis y Alejandro Corral acerca de la creación literaria y sus experiencias vitales y profesionales. La cita está organizada por la Fundación Caja Rural de Aragón y es en su sede de Zaragoza donde tendrá lugar hasta el 16 de noviembre. La elegida para dar comienzo al ciclo fue la escritora aragonesa María Zabay, bajo el título La pasión de escribir.

Zabay cuenta con once libros publicados. Además de su carrera literaria, su elección para abrir los Lunes de Otoño viene por sus otras muchas facetas profesionales. «Ha sido asesora jurídica y secretaria general de la Asociación de Escritores Aragoneses, es periodista y, algo que desconocíamos cuando contactamos con ella, ejerce de comentarista en el reality televisivo La isla de las tentaciones. Nos interesa también ese aspecto para que nos cuente cómo es estar en un programa donde lo que se cuenta al final es historias de literatura rosa, que nos dé su visión sobre ello», explicó José Luis Corral.

Para la autora, esa pasión por escribir, reconoció, le vino al trabajar con Corral en la Asociación de Escritores Aragoneses, e ir introduciéndose en el mundo editorial a través de presentar eventos literarios, aunque la inspiración, contó, tiene un origen muy diferente. Zabay encuentra especialmente interesante la temática de la manipulación de la sociedad de masas y cómo esta puede cambiar el curso de la historia. Por ello, gran parte del contenido de sus novelas se apoyan en esa idea. «En Diosas de papel hablo del mundo de la moda y cómo se puede manipular a una niña y que acabe perdiendo la inocencia, o en El zapato de la lengua rota, sobre cómo se manipuló a la sociedad alemana para que Hitler ganara las elecciones y cómo muchos se metieron de lleno en el rol del nazismo, y al ser conscientes de ello intentaron salir, pero sin éxito», explicó la escritora.

Una situación similar, describió Zabay, ocurre en otro de sus trabajos La alumna, una novela erótica sobre la relación entre un profesor y una estudiante donde a través de la pasión, el amor y el sexo se establece un paralelismo sobre el dominio y abuso de un gobierno a la sociedad.

Su última novela, Aislada, redactada durante el confinamiento de la crisis del coronavirus, es considerada una de las primeras publicaciones en documentar la pandemia del covid-19. En ella, Zabay narra el sentir de la sociedad en aquellos momentos pero también invita al lector a realizar una reflexión sobre la misma: «Esta pandemia me ha servido para reafirmar lo que ya pensaba y compartirlo con todos. Me desconcertaba la vida de exhibicionismo consumista que llevábamos, muy poca gente vivía para dentro y casi toda la gente lo hacía hacia fuera», apostilló. Una sociedad «de vanidades», describe. Por ello, la autora critica la forma de producir, que durante el confinamiento se ha hecho más palpable. «Todas las cosas parecían tener sentido si estaban hechas para ser mostradas pero no para ser vividas», añadió.

DÍA DE LAS ESCRITORAS

La intervención de Zabay coincidió con el día de las escritoras, una situación la de estas, que para Zabay ha mejorado mucho: «A las mujeres escritoras se nos trata muy bien, como escritoras que somos igual que a los hombres. Luz Gabás, que también participa en este ciclo, es una gran escritora que ha escrito Palmeras en la nieve pues puede tener la misma repercusión que Carlos Ruiz Zafón con La Sombra del Viento o Jose Luis Corral con todos sus libros. No creo que por ser mujeres se nos esté tratando peor. Si no reconocemos eso nosotras mismas estaríamos siendo injustas», señaló.

LOS MARTES DE OTOÑO

José Luis Corral comentó que el éxito de esta segunda edición, que a pesar de tener un aforo reducido ya ha agotado todas las localidades disponibles para las cuatro fechas en Zaragoza, inicia este martes el mismo ciclo en Huesca, con los autores y la misma temática.

El ciclo tiene vocación de continuidad, explicó José Luis Corral, para traer en cada edición a cuatro autores y discutir con ellos sobre la creación literaria, aunque, comentó, lo mejor sería « adaptar el ciclo al autor» y seguir construyendo la relación entre los escritores y los lectores, una de las razones de ser de Lunes de otoño.