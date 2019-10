Periferias conecta rizomas y máquinas

El escritor, periodista y analista cultural californiano Erik Davis acuñó el término raíces y cables en su ensayo Roots and Wires Polyrhythmic Cyberspace and the Black Electronic, hace un cuarto de siglo. El texto muestra algunas carencias claves, pero lo que interesa de él es el concepto de conexión entre lo natural y lo tecnológico, entre lo ancestral y lo contemporáneo; en suma, entre el pasado y el futuro. Y ese ha sido el leitmotiv de Periferias este año en el que celebraba 20 años de existencia.

Al margen de otras actividades, que han ocupado casi dos semanas, el grueso de la programación musical se centró en el sábado, en los dos escenarios del Palacio de Congresos. Las sesiones de Jokkoo (Senegal) y DJ Deer (España) cerraron de madrugada una velada intensísima que había abierto en la sala polivalente, poco después de las 10 de la noche, Baiuca y que cerró Scúru Fitchádu.

El primero es el proyecto del gallego Alejandro Guillán, una apuesta conceptualmente similar al trabajo de colegas como Mercedes Peón (música tradicional y electrónica), pero de resolución diferente; en cualquier caso, un hermoso paradigma de cómo bailar en el siglo XXI sin abdicar de la tradición. Scúru Fitchádu es una formación de Cabo Verde que no desentonaría en un festival de trash metal o, si lo prefieren funaná metal: la electrónica gruesa de ritmos afilados y maneras punk enredada con las músicas populares de Cabo Verde en una orgía sonora de aúpa. Ruido y furia, como diría el viejo William. Y en medio de esas gozosas disfunciones (siempre en la sala polivalente) el hip hop con atmósferas trip de la sudafricana Yugen Blakrok y la nueva cubanía de Cimafunk.



Rimas afrofuturistas

Yugen Blakrok es una artista cuya elegancia está a la par que sus cualidades artísticas. Lanza sus rimas sobre bases afrofuturistas, de cierta oscuridad ambiental, atrapando al espectador por la parte que más duele: el cerebro. El hipnotismo de su flow recuerda no poco al de la inglesa Kate Tempest. Ambas han marcado este año el territorio del rap internacional. Cimafunk es la última sensación de la música cubana. Pero ojo: no estamos hablando de un caballero que hace son, rumba o salsa, sino de un artista que, recogiendo de alguna forma las enseñanzas de los latinos que revolucionaron la música en el Nueva York de los años 70, Cimafunk traza una línea que va de Benny Moré a James Brown. Y con esas coordenadas celebra su personal ritual afrocubano, entendiendo por afro todas las más músicas transculturadas: funk, soul, rap…

Cierto es que no toda su propuesta brilla con igual brillantez, pero tiene muchos momentos esplendidos, de gran brío y brillantez.



Un creador sin límites

Hay que trasladarse ahora a otro escenario del Palacio de Congresos: el Auditorio Carlos Saura. Aquí hizo de las suyas Niño de Elche, artista que rompe las costuras de cualquier traje sonoro que se le quiera calzar porque él es así: creador sin límites e intérprete de voz tan poderosa, dúctil, maleable y hermosa que puede permitirse lo que quiera.

El intérprete presentó Colombiana, su disco más reciente, donde músicas y letras reformulas los llamados en el flamenco cantes de ida y vuelta. Como el Niño va y viene a su antojo, mil sobre hojuelas. Tras el Niño apareció el padre. ¿Suyo? No, de una música que dibuja un vibrante triángulo entre John Coltrane, Ebo Taylor y Sun Ra: el saxofonista y teclista Idris Ackamoor, de Chicago, y su grupo The Pyramids. Lo de este hombre (y su grupo) es como meter toda la negritud en un escenario e ir disfrutando de los diversos matices que su recombinación ofrece.

Y el comienzo de la velada en el Auditorio Carlos Saura fue para Nadah El Shazly, princesa de la electrónica egipcia. Una creación peculiar (junto a la cacharrería digital tiene su papel el contrabajo) en la que, más o menos deconstruidos suenan ecos de la música de variedades que popularizaron artistas como Om Kaltum y Abdel Halim Hafez, y de la setentera al-jeel. Ah, antes, por la tarde, en el mismo espacio, escuchamos a dos grupos oscenses Kiev Cuando Nieva y la resurrección temporal de un grupo como Nu Tempo.