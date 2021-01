Pilar Palomero: "Las nominaciones a los Goya engloban el trabajo de equipo que hay detrás"

La directora aragonesa de Las niñas, Pilar Palomero, que ha obtenido nueve nominaciones a los Premios Goya, ha asegurado que, aunque no puede ser nominada por ser menor de dieciséis años, la actriz Andrea Fandos "es el alma de la película".

"Andrea es el alma de la película. Ella ha hecho un trabajo magnífico pero es una niña y tiene toda la vida por delante, todavía tiene que decidir si ser actriz", ha señalado este lunes la directora en el acto en el que se han anunciado las películas nominadas a los Premios Goya.

La directora de Las niñas, que opta a llevarse el galardón a mejor película, ha destacado que esta candidatura "engloba el trabajo de todo el equipo que hay detrás".

Asimismo, Palomero ha señalado que le ha llamado la atención "la cantidad de 'Celias' que hay", que se identifican con todo lo que cuenta la película. Así, ha celebrado que la conexión que han tenido con el público ha sido "muy bonita" y lo han vivido "de manera muy especial".

Sobre la evolución de su carrera, la directora ha explicado que se trata de un trabajo "muy vocacional" y ha resaltado el "esfuerzo" para la próxima película, La maternal, que "ya está en proceso". "No sé lo que va a suceder en el futuro pero tenemos muchas ganas de seguir haciendo películas juntos y muchas ideas", ha precisado.

Por su parte, la actriz Natalia de Molina, que interpreta a la madre de Celia, ha comentado que la película "es Andrea y son todas esas niñas" y ha añadido que la nominación a mejor película "engloba a todo el equipo". "Sin ellas la película no sería lo mismo, ojalá pudieran estar nominadas pero las bases son las que son", ha lamentado.

En este sentido, la productora Valérie Delpierre ha insistido en que "las bases son las que son" pero ha explicado que "son correctas porque es un grado de exposición y presión para estas niñas". "Está muy bien vivir esta aventura sin la presión", ha subrayado.

Por último, el productor Alex Lafuente ha comentado que están pensando en reestrenar en las salas de cine "para que pueda verla todo el público que antes no pudo" debido a la pandemia. "No es un año cualquiera, no sabemos cómo le va a afectar en taquilla. Seguimos pensando que el publico potencial de la película aún no la ha visto", ha concluido.