Unos Pilares muy dinámicos

Un cartel donde predominan los colores rojo y azul y que incorpora lo que «yo veo en Pilares, jotas aragonesas, conciertos, cabezudos y, sobre todo, la virgen», todos ellos con unos brazos y unas piernas largas que aportan dinamismo. También aparecen los cohetes, flores o una botella, pocos elementos pero que enlazó para que reflejasen armonía y «una conexión entre todos ellos». Así es Pilares, el cartel anunciador de las Fiestas del Pilar 2019, que se dio a conocer ayer. Los festejos tendrán lugar del 5 al 13 de octubre.

Su autor, el zaragozano Samuel Adebola Akinfenwa Onwusa, de 31 años, pensó desde el principio en «algo simple pero que tuviera mucha fuerza». Por eso limitó los colores al rojo porque «es el que más veo yo en las calles» y al azul como «un guiño al Ebro y al agua».

En cuanto al texto tomó una tipografía simple porque «quería que tuviera fuerza la ilustración», reconoció Akinfenwa, quien dijo sentirse un poco en «shock» tras conocerse el veredicto del jurado. Nacido en Zaragoza, de padres nigerianos, aseguró que desde pequeño le gustaba la «idea de ilustrar». Por eso estudió Bachillerato artístico en la Escuela de Artes de Zaragoza, después Ilustración y Diseño para después enfocar su trabajo hacia «la cartelería, composiciones», etc, a la que actualmente se dedica profesionalmente.

Esta era la segunda vez que se presentaba al concurso de Fiestas –en la primera ocasión quedó entre los 24 finalistas–, además fue finalista en un concurso europeo de cómics y ganó tres veces el cartel de Fiestas de Delicias, así que pensó: «No lo estoy haciendo tan mal después de todo».

Pilares fue elegido de entre 134 propuestas de estilos y temáticas diferentes, por un jurado formado por expertos en la materia y técnicos municipales, explicó Fernando Rivarés, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, quién señaló que la elección del ganador es por «varios criterios no solo estéticos» si no que también es necesario que sea «útil para el desarrollo del grafismo, troceado, para papel, redes sociales, anuncios de televisión, escenarios», etc. De hecho, el ilustrador Óscar Sanmartín, en representación del jurado, señaló que se trababa de «una ilustración bonita», pero al mismo tiempo representaba una grafía «moderna y dinámica» que es fácil de adaptar a toda la imaginería necesaria.

El cartel ganador, cuyo premio está dotado con 4.000 euros, salió de una terna, de la que quedaron dos accésit, dotados con 500 euros para cada uno. Danza de gigantes y Todo lo que buscas, de los zaragozanos Javier Millán Valero y Ana Sáez-Benito Cauvilla, respectivamente; los tres «jóvenes talentos locales, que viven y trabajan en Zaragoza», reivindicó Rivarés.

El cartel de Javier Millán juega con los «gigantes, olvidados en otras ocasiones», y es, según su autor, «muy potente visualmente». En él, Millán rinde homenaje no solo a los gigantes sino también a los que los llevan dentro puesto que aparecen dos seres enormes con cabeza humana, él con los colores negro y rojo y ella con la falda de flores y con los brazos de ambos formando un corazón. El trabajo de Ana Sáez-Benito pone de manifiesto la «diversidad cultural» y todas las opciones festivas «para todos los gustos» sin personificar ninguno de ellos. Los colores predominantes de este último también son, como en los del ganador, el rojo y el azul, y en él aparecen representados las ferias, los fuegos, el león y la virgen.

El ganador, los accésits y el resto de carteles presentados a concurso podrán verse en una exposición en alguno de los espacios culturales de ámbito municipal en fecha todavía por determinar.