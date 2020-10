Pilares a refugio

No hay Fiestas del Pilar en Zaragoza ni nada que celebrar, tampoco los no Pilares por mucho que desde muchos ámbitos se bombardee con el concepto. La seguridad sanitaria prima y el covid-19 se ha llevado por delante la celebración de las fiestas de la capital aragonesa. Sin embargo, la cultura se ha rearmado y, aunque, evidentemente no se podrán celebrar grandes eventos, hay durante los próximos días una rica oferta, sobre todo escénica, pero también musical.

Uno de los escenarios emblemáticos que no se ha podido levantar este año es el Parque de las marionetas que tradicionalmente tenía lugar en el Parque Grande José Antonio Labordeta. Sin embargo, Ares, la asociación de empresas de artes escénicas que sustentaba la cita, ha organizado una actividad paralela con la misma filosofía, Títeres en otoño, a celebrar en diferentes espacios del Teatro de las Esquinas y de Arbolé. Un ciclo que arrancó ayer y que se prolongará hasta el próximo 18 de octubre con espectáculos tanto en las salas como en pequeños espacios singulares como las aulas de enseñanza del propio teatro de las Delicias o incluso la terraza del restaurante que aloja.



EL JARDÍN DE LAS ARTES / Y es que las artes escénicas, tal y como apuntaba, son las que sustentan la agenda cultural de estos días. Así, Almozandia también ha decidido reconstruir El jardín de las artes en el Parque Deportivo Ebro para representar hasta el próximo 14 de octubre sus espectáculos. Fue la primera compañía que programó espectáculos tras el confinamiento y ahora vuelve a repetir su apuesta por la cultura segura al aire libre.

Otro escenario que se ha abierto para estos días (hasta mañana) es el Espacio Factory ubicado en el Teatro Salesianos. Por allí pasarán el Nuevo Cabaret Shanghai así como un espectáculo de jota y folclore mientras que en la sala Lo Intento (en la calle Florentino Ballesteros), cuatro representantes de la comedia aragonesa, Mariano Bartolomé, Felipe Torres, Dani Latorre y Javi Doncel, ponen en escena 8 apelli2 aragoneses hasta el martes.

Junto a todo esto hay que añadir la oferta en los teatros. En el Principal está una de las grandes apuestas de la temporada, Jekyll & Hyde El musical (hasta el 18 de octubre) mientras que el Mercado tras acoger a Teatro Indigesto, ahora, también hasta el 18, recibe a Juako Malavirgen y Diego Peña que representarán J&D Rechace imitaciones. Por su parte, Teatro Arbolé acoge toda la semana a Jaime Ocaña y su Regreso al planeta de los maños, y el otro espacio privado de la ciudad, el Teatro de las Esquinas tiene en cartera a Gabino Diego con Los mojigatos y a Marisol Aznar y Jorge Asín con Manual de instrucciones propias.

Tampoco faltarán las variedades ya que Manolo Royo, este sí, ha recuperado su actividad en el World Trade Center con un peculiar espectáculo producido por Luis Pardos que se podrá contemplar hasta el 18 de octubre.

Más allá de las artes escénicas, la música, en un papel mucho más menor que lo tradicional, también tendrá su hueco en esta semana rara, siendo el Auditorio de Zaragoza, la sala Mozart concretamente, el epicentro de las pocas actuaciones que se van a celebrar. Así, por ejemplo, Carlos Sadness tiene previsto ofrecer un concierto el 16 de octubre mientras que el grupo aragonés b vocal pondrá en escena su espectáculo 25 a capela contigo el 17 y 18 de octubre en el mismo escenario. Además, el Auditorio también ha programado conciertos como Vuelve la mejor música de cine con la Royal Film Orchestra mañana, una antológica de zarzuela el 14 y el 15 de octubre y Pato Badián y Dani Escolano actuarán también el día 15. La oferta se completa con el coro juvenil de Amici Musicae el sábado 17, en la sala Luis Galve.

En cuanto a la programación privada, Tori Sparks estará en El corazón verde y en La bóveda del albergue actúan Casanova Quartet (hoy), Ariel Prat (mañana), Cristian Vaquero (el día 16) y Murphy and the strangers (17 de octubre. Además, el Parque Deportivo Ebro acoge una serie de conciertos al aire libre este puente y el fin de semana que viene.

Una oferta a años luz de cuando sí hay Fiestas del Pilar pero que, en cualquier caso, demuestran el empuje de la cultura.