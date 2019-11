Plácido Domingo 'debuta' en España tras las acusaciones de acoso sexual

Plácido Domingo interpretará el lunes 'Nabucco' en el Palau de Les Arts de Valencia con todas las entradas vendidas desde hace meses y en medio de una gran expectación, unas circunstancias habituales en su gran carrera pero que no lo son en realidad pues se trata de su primera actuación en España desde que veinte mujeres le acusaran de acoso sexual. El cantante ha evitado comparecer en la habitual rueda de prensa.

La gran apuesta operística de Les Arts para esta nueva temporada, la tragedia lírica de Giuseppe Verdi, no ha tenido presentación oficial más allá de una nota de prensa, una situación inédita cuya versión oficial alude a "problemas de agenda" pero que se ha producido ante la negativa del cantante a comparecer ante los medios de comunicación. La organización entendió que hacerla sin él no tenía sentido.

Domingo siempre había participado en las ruedas de prensa previas a sus estrenos en Les Arts e incluso acudió a la que dio hace dos años el exintendente Davide Livermore para anunciar su marcha e incluso tomó la palabra para darle su apoyo.

Pero justo antes de este esperado regreso a los escenarios españoles, Domingo sí ha querido dar su versión de los hechos (hasta ahora solo lo había hecho mediante comunicados) en dos entrevistas. En la publicada en 'El Confidencial' por el periodista Rubén Amón, su biógrafo, el artista niega las acusaciones y dice que siempre se comportó "en los límites de la caballerosidad, el respeto y la sensibilidad".

"Me he sentido juzgado, sentenciado y condenado por anticipado. Pero no he sido acusado de ningún delito", afirma el cantante que solo reconoce haber sido "galante" y dice haber vivido "una pesadilla".

Domingo participó este viernes por la tarde en el ensayo general de la obra, que se realizó con público 'de la casa', trabajadores y familiares de los mismos, algo habitual en este tipo de actuaciones.

Apoyo directivo

Aunque esta semana ha evitado pronunciarse, el director artístico del Palau de Les Arts, Jesús Iglesias, afirmó recientemente que espera que se le reciba "como el gran artista que es" y más aún por la relación que tiene "con esta casa", cuyo Centro de Perfeccionamiento lleva su nombre. En las cuatro actuaciones que ha tenido en Europa tras las denuncias ha sido recibido y despedido con grandes ovaciones.

Cuando estalló el escándalo, Les Arts anunció que esperaría "a la resolución de los hechos" y subrayó la "presunción de inocencia" que le amparaba. Mes y medio después, Iglesias dijo que no tenían constancia "con base legal que sustente la causa".

Desde el comité de empresa de la Orquestra de Les Arts no se han querido pronunciar y su presencia no ha sido cuestionada, algo que sí que pasó en las óperas de Los Ángeles y Nueva York, lo que le empujó a dimitir como director de la primera y a renunciar a actuar en la segunda.