El poder del corto

Rodrigo Sorogoyen ha conseguido una nominación al Oscar por su cortometraje Madre, convirtiéndose en la única representación española (con permiso de Nuria González Blanco, que ha producido el corto de animación irlandés Late afternoon) en la carrera hacia los premios de la Academia de Hollywood. El director madrileño recibió la noticia justo después de terminar el visionado de la película que supone la continuación del cortometraje, con muchos nervios y sin saber todavía muy bien dónde le llevará esta aventura.

Sorogoyen se convierte así en el séptimo cineasta que compite en esta categoría tras ilustres precedentes como Juan Carlos Fresnadillo (Esposados, en 1996), Nacho Vigalondo (7:35 de la mañana, en el 2004), Borja Cobeaga (Éramos pocos, en el 2006), Javier Fesser (Binta y la gran idea, en el 2007) o Esteban Crespo (Aquel no era yo, en el 2013). El último en conseguir nominación fue Juanjo Giménez hace dos años por Timecode, aunque ninguno de ellos consiguió finalmente llevarse el premio.

Mientras que el terreno del cortometraje no ha dejado de darnos alegrías en la última década, resulta curiosa la ausencia de títulos españoles en el apartado de mejor película de habla no inglesa, quince años de absoluta sequía desde que ganara Alejandro Amenábar por Mar adentro. «Los cortos no pasan por el filtro de los académicos, van por derecho propio», cuenta Rodrigo Sorogoyen.

El director madrileño competirá con otros cuatro trabajos: Detainment (Vincent Lambe, Irlanda), Fauve (Jérémy Conte, Canadá), Marguerite (Marianne Farley, Canadá) y Skin (Guy Nattiv, Estados Unidos). «He visto todos menos uno y el nivel es muy bueno. Está difícil».

Curiosamente, excepto Marguerite, los demás se centran en la infancia y están protagonizados por niños (en el caso de Sorogoyen, a través de la voz en off de un menor). «Ha sido una casualidad, pero es cierto que hay una coincidencia temática. Dos de ellos son muy buenos».

Madre ha tenido un estupendo recorrido por festivales nacionales e internacionales hasta ganar el Goya en la pasada edición. No suele ser habitual que un director con una trayectoria en el largometraje tan consolidada regrese al formato corto, pero para Sorogoyen era una manera de seguir en activo y probar cosas nuevas. «Es un corto que tenía escrito desde el 2010. Lo intenté levantar varias veces y no lo conseguí, hasta que logré sacarlo adelante».

Lo hizo en el espacio de tiempo que separa Que Dios nos perdone (2016) y El reino (2018) y le sirvió para reactivar su productora, Caballo Films, con la que hizo Stockholm (2013) y un par de trabajos pequeños. «Si le preguntas a cineasta si prefiere rodar o no rodar durante un año, no hay duda de lo que te contestará».

Plano secuencia

Rodado en un plano secuencia en el interior de una casa, Madre pone en imágenes una llamada de teléfono, la que le hace un niño a su madre (interpretada por Marta Nieto) contándole que se encuentra solo en una playa de Francia y que su padre no regresa, que lo ha dejado solo. En un abrir y cerrar de ojos, lo que parecía una estampa cotidiana se convertirá en una película de terror en la que la tensión y la angustia de esa madre por no saber qué le ocurre a su hijo, resultará insoportable. El largometraje basado en esta idea tiene prevista su fecha de estreno este mismo año y cuenta en el reparto con Marta Nieto, Álex Brendemühl y los franceses Frédéric Pierrot y Anne Cosigny.