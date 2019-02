La Polla Records regresa y estará en Bilbao en octubre

La banda alavesa de punk rock de los 80 La Polla Records dará un concierto el próximo 19 de octubre en el Pabellón Bizkaia Arena del BEC, con capacidad para unos 16.000 espectadores en lo que es la primera cita confirmada tras el anuncio del regreso de la mítica formación. Según confirmaron a Efe fuentes de dicha infraestructura, la banda del legendario Evaristo Páramos, actuará en Vizcaya dentro de la gira de reaparición del grupo con motivo de cumplirse los 40 años de su formación en Salvatierra (Álava) en 1979. Como telonero del grupo alavés tocará Enrique Villareal, El drogas, cantante y bajista de otro grupo de leyenda del rock español de los años 80, Barricada.

Por el momento, esta es la única fecha de actuación confirmada de la gira Ni descanso ni paz que va a llevar a cabo este año la banda de Evaristo Páramos, ya que el resto de fechas y lugares aún no ha sido dados a conocer aunque se espere que se desvelen en breve.

En esta gira, 16 años después de su separación, los seguidores de La polla podrán volver a ver juntos sobre el escenario a Evaristo Páramos, Manolo García (alias Sume) y Abel Murua, los tres integrantes actuales del grupo musical alavés.

Desde 1979 hasta 2003, la banda, uno de los principales referentes del punk español de los años 80, grabó 13 discos de estudio con muy diversas formaciones, desde Salve (1984) hasta El último (el) de La Polla (2003). Uno de los episodios claves de su historia acaeció con la muerte en 2002 de Fernando Murua, alias Fernandito, a causa de un ataque cardíaco. Sustituido por un nuevo batería, la banda aún llegaría a publicar un último álbum antes de su disolución.

Con el mensaje «Y yo que estaba muerto me he levantado. La última batalla me está esperando», la banda punk anunción en redes sociales su regreso con un texto al que acompañaba una imagen en la que pueden verse juntos al histórico Evaristo Páramos, Manolo García (alias Sume) y Abel Murua.