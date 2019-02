«Por esa forma de cantar mía, todo suena a nosotros»

Llevan 30 años como Fangoria y muchos más como músicos. Coincidiendo con la efeméride, salió ayer a la venta su decimotercer disco, Extrapolaciones y dos preguntas 1989-2000, con 13 versiones y dos inéditas, que ayer Alaska y Nacho Canut firmaron en la Fnac de Zaragoza. Llevan tanto tiempo juntos que se cortan cuando hablan, aunque en el fondo, quieren decir lo mismo.

–Cómo dice una canción del disco, ¿esta es la banda sonora de una parte de su vida?

–Nacho Canut: Exactamente.

–Alaska: Totalmente, la verdad es que se podía haber llamado así, porque son las canciones que nos han acompañado, bien porque los grupos han sido afines o porque esas canciones nos han gustado en los 30 años que llevamos con Fangoria.

–La selección no ha tenido que ser fácil.

–N. C.: Primero acotamos en el tiempo y que fueran grupos españoles y como van del 89 al 2000 y ya ha pasado tanto tiempo pues más o menos puedes saber cuales son las favoritas.

–A: Ahí ya se había acotado bastante y luego ya fue fácil porque cada uno tenía su lista. Será más complicado cuando saquemos la segunda parte después del verano, que son las canciones que van desde el 2000 hasta 2018-9, y al ser más reciente hay más.

–¿Pelearon por alguna canción?

–N. C.: No hemos peleado porque esta idea ya la teníamos desde hace mucho y cada uno teníamos una lista (mental por lo menos, apostilla ella), y después la pusimos en papel y visto en cuales coincidíamos.

– Ha servido este ‘Extrapolaciones...’ para acercar esos grupos al público más joven?

--A: No solo es cuestión de edad sino que algunos de los grupos y canciones que están aquí seguramente las conoce todo el mundo porque son muy conocidas, como la de OBK, y otras, más allá de que seas más joven, no fueron tampoco demasiado conocidas en su momento. Son grupos importantes para nosotros, pero quizá no mayoritarios.

–¿Ha sido difícil adaptarlas a su voz?

–A: Eso ha sido lo más complicado, porque todo hay que llevarlo adonde yo canto, a esa zona entre los graves y los agudos en la que estoy yo. Y hay canciones aquí como la de Ku Minerva (Llorando por ti) que son agudísimas pero en el momento en el que lo consigues, la suerte que tenemos por esa forma de cantar mía, es que todo suena a nosotros.

–¿Qué les han dicho los grupos versionados?

-N. C.: Todavía no nos hemos encontrado con ninguno de ellos.

–A: No se han oído, solo Historias de amor de OBK, y ellos si que se han puesto en contacto con nosotros y nos han dicho que les ha gustado. Los demás, algunos ya saben que hay canciones suyas pero creo que otros ni se han enterado porque nosotros no se lo hemos dicho a nadie.

–¿Esperan que haya halagos o con su trayectoria les da igual?

-A: Lo ideal es que no te digan nada porque da muchísimo corte que te digan que qué bien, lo mismo que que te digan qué mal, así que lo mejor es que no no nos digan nada y así está bien.

–Veo que no son supersticiosos. Es su decimotercer disco e incluye trece versiones (y dos inéditas) y lo mismo en el siguiente.

–N. C.: Siempre nos gusta que la gente sepa donde estamos ahora mismo y es con esas dos canciones nuevas que hemos incluido.

–Para presentar el disco solo van a dar dos conciertos en abril en Madrid y en Barcelona.

–N. C.: Sí, pero en mayo ya empezamos conciertos nuestros donde tocamos de este disco y de otros. Pero en Madrid y Barcelona tocaremos las 15 de este disco y otras.

–A: Lo que queremos decir es que lo que es este disco entero ya no lo vas a volver a escuchar más. Yo creo que solo tiene sentido tocar todas esas canciones en los conciertos de presentación. Luego habrá por supuesto algunas que sobrevivirán al repertorio y eso es lo que estaremos haciendo desde mayo a octubre, ya en festivales, fiestas y conciertos de verano.

–Llevan 30 años juntos como Fangoria. ¿Cuál es la clave de su éxito?

--N. C.: Bueno ha habido épocas de éxito y de fracaso.

–Me refería a éxito como formación.

–A: En eso tienes razón porque en la época en la que éramos un auténtico fracaso para la industria, estábamos supercontentos haciendo nuestros discos y trabajando como djs para pagarnos nuestros discos, así que no lo vivíamos como un fracaso, que lo era. Supongo que el secreto es que sabemos los dos lo que queremos y lo que no, somos compatibles y somos muy educados a la hora de decirnos las cosas.

–Si miran al pasado, ¿qué ven? La música ha cambiado mucho.

–N. C: No somos muy de mirar para atrás pero de todas formas yo no siento que haya cambiado tanto.

–A: Yo tampoco, todo lo que existe hoy en día ya existía cuando Fangoria empezó, hip hop, regueton, los barbudos... Otra cosa es que estuviera más o menos presente.

–Ha cambiado la forma de escucharla.

– A: Sí, cuando nosotros empezaamos todavía sacábamos vinilos y no por modernez como ahora, salían discos, cedes, las radios programaban tu música y a partir de ahí ha cambiado todo. Para nosotros ha cambiado tecnológicamente pero la gente joven es que no ha conocido lo otro.

–¿Y si mirán al futuro? Dentro de 10 o 20 años...

–A: Depende de los avances de la ciencia (risas). No miramos para atrás ni tampoco para delante (miramos donde estamos ahora, dice él) y un poquito como con previsión de futuro, que estaremos haciendo en octubre, otra vez de gira.

–Ayer firmaron discos en Zaragoza. ¿Les gustan estos encuentros?

–N. C.: Son agradables porque estás viendo la cara de la persona que te está comprando el disco, porque en los conciertos no ves nada, solo cabeza.