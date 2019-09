Una 'première' mundial

La presentación de Aute Retrato ayer en Zaragoza fue una auténtica «première mundial». Fue así como la definió también su director, Gaizka Urresti, sin ningún tipo de reparos, ya que explicaba que si bien hoy habrá una presentación nacional en Madrid con varios de los protagonistas del documental, entre ellos Joaquín Sabina, Rozalén y con la presencia del ministro de Cultura José Guirao, «el público de Zaragoza es el primero que la tenía a ver porque quería que fuera algo especial», de ahí que eligiese el Teatro Principal para la presentación.

«Para mí y para la ciudad, el Principal es un referente y quería que el estreno tuviese empaque. Ya intenté que se estrenase aquí Incierta gloria, película de la que fui productor, pero no pudo ser, así que decidí lanzarme con Aute Retrato y conseguí convencer a José María Turmo para que se hiciese», explicaba Urresti antes del estreno.

Como toda buena première, el acto se llenó de personalidades, tanto representantes de las instituciones, como el alcalde, Jorge Azcón y numerosos concejales; la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez; o el consejero de Cultura, Felipe Faci, entre otros. Pero también gentes del mundo de la cultura aragonesa, sobre todo actores, además de Luis Alegre o el bailarín y coreógrafo Miguel Ángel Berna.

Los invitados disfrutaron deuna velada en la que además de la presentación del documental a cargo de su director y de la proyección de la película se escucharon en director versiones de las canciones de Luis Eduardo Aute a cargo de María José Hernández (Invisible), Pedro Guerra (Pasaba por aquí) y Joaquín Carbonell (Rosas en el mar).

Gaizka Urresti insistió en su definición de «première mundical», más cuando un largometraje documental llegará a los cines el próximo viernes, algo poco habitual en España. «La verdad es que estar en 32 salas es un éxito, más cuando la distribución la he hecho yo llamando a los cines y cuando el documental, en nuestro país, al contrario que en Francia, no es un género que atraiga mucho público, pero los espectadores tienen que entender que es una película como otras, que entretiene y emociona igual que otras y además cumple una labor pedagógica».

Aute Retrato podrá verse en Zaragoza en los cines Yelmo Plaza Imperial y en los Aragonia. En Madrid estará en cines tan señeros de la capital como el Golem (antiguo Alphabille –al que canta Aute en un tema–), Conde Duque o Ideal; y en Barcelona en los Girona, Boliche e Italia. «Además, no dejamos de recibir mensajes diciendo si no se va a estrenar en ciudades como Murcia o Alicante, y también muchos mensajes desde México, Chile o Argentina», explicaba emocionado Gaizka Urresti. Lo dicho, première mundial. H