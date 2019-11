Los centros educativos se reparten los Augusto

Este domingo se ha celebrado en una repleta sala 14 de Cines Aragonia la gala del Certamen Internacional de Cortometrajes de Centros Educativos (Zaragoza International Youth Film Festival), la vertiente juvenil del Festival de Cine de Zaragoza. En el acto, presentado con desparpajo por Laura Torrijos, se han desvelado los premios otorgados por el jurado, se ha reconocido la labor educativa de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, representada por el actor Mariano Venancio, con el Augusto a la Entidad, y se ha distinguido como Amigos del FCZ a la Escuela de Cine Un Perro Andaluz, a la Asociación de Intervención Socioeducativa El Trébol (del barrio de Torrero) y a la Compañía de Títeres Errantes (Burgos).

En cuanto al palmarés del apartado educativo y juvenil, Expediente Malababa, del Centro de Educación Especial Apadis (Comunidad Valenciana), ha recogido el Augusto al Mejor Cortometraje Internacional de Centros Educativos de Primaria; No es un juego de niños, del IES Pedro de Luna (Zaragoza), el Augusto al Mejor Cortometraje Internacional de Centros Educativos de Secundaria y Bachiller; Lo de siempre, del IES Pedro de Luna (Zaragoza), el Augusto al Mejor Cortometraje de Centro Educativo Aragonés (distinción que conlleva además el Premio CPA, el cual da la oportunidad de realizar una visita guiada por el centro colaborador y de asistir a un rodaje o emisión en directo de un programa televisivo). La bella durmiente, del IES Pedro de Luna (Zaragoza), se llevó el premio a la obra más innovadora; Spacepost, de JEF Makers (Bélgica), el galardón a la obra más cómica; Señales, de A. C. Cilleros (Extremadura), el premio al mejor guion; Colores, del CEIP Basilio Paraíso (Zaragoza), el premio a la interculturalidad y la integración; Etiquetas, del IES Europa (Ponferrada, León), el remio especial a la promoción de la igualdad y la no violencia; Es mi familia, del Taller Telekids (Sevilla), el premio Fundación Manuel Giménez Abad al cortometraje de Primaria que mejor refleja los valores educativos y ciudadanos (450€ + diploma); Price, del IES Rodanas (Épila, Zaragoza), el premio Fundación Manuel Giménez Abad al cortometraje de Secundaria y Bachiller que mejor refleja los valores educativos y ciudadanos (450€ + diploma); Espejos y pétalos, del IES Avempace (Zaragoza); premio CPA Escuelas Innovadoras de la Sección de Bachillerato del Youth Film Festival, consistente en un kit de cine valorado en 500€ con equipos audiovisuales a elegir por la escuela ganadora según sus necesidades. Felicidad, del IES Zoco (Córdoba), se ha llevado una mención por su mensaje sobre los Derechos Humanos y la ciudadanía.

Dieynaba Dione por Price, del IES Rodanas (Épila, Zaragoza), se ha llevado un accésit a la interpretación femenina, Joan Tudela por Un regalo espacial, del IES Son Pacs (Baleares), un accésit a la interpretación masculina. Camina conmigo, del CEIP Serrería (Comunidad Valenciana) ha logrado un accésit a la propuesta visual; y ¿A qué sabe la Luna?, del CEIP Castiello de Bernueces (Asturias), un accésit a la poesía naif.