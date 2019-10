El premio de relato corto Tierra de Monegros viaja a Cuba

El narrador, crítico y ensayista, Rafael de Águila Borges, nacido y residente en La Habana (Cuba), es el ganador del XXI certamen de relato corto Tierra de Monegros, por su obra Rebehka. El segundo premio ha recaído en el escritor de Buenos Aires (Argentina), Osvaldo Gallone, docente, periodista y editor, por el relato titulado Calor de hogar. El galardón al Relato Monegrino ha sido para Manuel Lozano, profesor de Filosofía, de Malagón (Ciudad Real), por el cuento titulado La curiosa mutación de Ladislao Benegas. Los premios, seleccionados entre casi 600 relatos presentados desde más de 20 países, se entregaron la noche del pasado viernes en el marco de una velada literaria celebrada en Lanaja.

Los autores ganadores no pudieron asistir a la entrega de los galardones, pero delegaron en sendos representantes la recogida de los premios, quienes leyeron unas palabras escritas por los galardonados en las que expresaron su felicidad por recibir un premio que ha conseguido consolidarse como uno de los certámenes destacados del panorama literario. En este sentido, el escritor Óscar Sipán dijo que «en el Tierra de Monegros no se valora la bandera ni las fronteras, sino el peso de la palabra escrita». Sipán habló en nombre del jurado al que pertenece y que ha estado compuesto además or Gonzalo Gavín, Cristina Grande, Miguel Ángel Ordovás, José Ángel Sánchez, Jesús Brau, Marta Armingol, e Isaías Fernández, como secretario. Según explicó Sipán, la deliberación fue unánime y muy difícil por la alta calidad de los relatos recibidos.

El relato ganador Rebehka es la historia de una venganza no consumada escrita con frases cortas y con un rico lenguaje, que mantiene la tensión hasta el último párrafo, con un final inesperado y rotundo. El segundo premio sigue la tradición del cuento latinoamericano y cuenta la trayectoria vital de una mujer en clave de humor.

Sí que acudió a la entrega de premios Manuel Lozano, autor del mejor relato monegrino La curiosa mutación de Ladislao Benegas. Se trata de «una historia casi metaliteraria, con una estructura de cuento clásico muy bien desarrollado», en la que un periodista cuenta en primera persona la historia de un escritor que reside en Los Monegros, cuyo paisaje está incardinado en el cuento, con quien el destino le lleva a coincidir en dos ocasiones y descubre una verdad callada.

DEFENSOR DEL MUNDO RURAL / Manuel Lozano, quien no había visitado antes Los Monegros, dijo sentirse muy feliz al recibir el premio, «que para mí es de Primera División», sobre todo porque procede de la «España vaciada y yo soy un defensor del mundo rural en el que vivo». Lozano es profesor de Filosofía en un instituto de secundaria ubicado en un pueblo de La Mancha y ha recibido diversos premios a lo largo de su trayectoria. El autor valoró que «este certamen está muy vinculado al territorio y a la cultura rural que tristemente se está perdiendo y este tipo de iniciativas son las que contribuyen a fijar cultura en nuestros pueblos». Lozano señaló que lleva media vida «peleándome por el desarrollo rural y este premio tiene un especial significado para mí, porque viene de la España vaciada y conecta con las raíces. La cultura muchas veces es lo que nos va a mantener en pie». «La conexión entre lo rural y urbano es necesaria y esto también se refleja en el relato», dijo.

El acto sirvió también para que el escritor Miguel Carcasona presentara su novela Hannibaal, que acaba de ver la luz y en la que el autor de Sangarrén recrea la vida y las hazañas bélicas del general Hannibaal Barca a través de un intenso libro de memorias. Escrita en primera persona, esta novela permite «adentrarnos en la mente y los sentimientos de un personaje único cuya influencia alcanza hasta nuestros días», señaló su autor. La nota musical la puso el grupo de Leciñena, AMA, compuesto por Ana Marcén y José Luis Supervía.