'Presas' que vuelan con el teatro

Los alumnos tienden a echar a volar, igual que lo ha hecho el Aula de Teatro Amateur para adultos del Teatro de las Esquinas de Zaragoza. Una clase de interpretación a la que sus dos horas semnales les «sabían a poco», por lo que decidieron crear esta asociación para saciar su hambre escénica. Presas, de Ignacio de Moral y Verónica Fernández, es el primer montaje de estos 17 intérpretes aficionados, que ofrecerán al público mañana a las 20.30 horas y el domingo a las 18.30 horas, en el propio Teatro de las Esquinas.

«La posguerra era horrorosa», recuerda la directora de la obra, Rosa Lasierra. Por ello, Presas retra la represión, la pobreza y el malestar que vivieron las mujeres en las prisiones franquistas de los años 40 y 50. Es la segunda vez que esta asociación teatral amateur la representa, el pasado abril consiguieron un «muy buen recibimiento» en dos sesiones, con la sala llena en la segunda. El objetivo del Aula de Teatro Amateur es repetir este éxito en festivales de esta categoría, una cita fijada es el X Festival de Teatro del Tercer Sector Gabalzeka, que tendrá lugar los días 2, 9, 16 y 23 de noviembre en la localidad navarra de Tafalla.

Lasierra apuesta por la «sencillez» del montaje con una puesta en escena minimalista para centrar el foco en cada uno de los personajes. La coralidad es una de las características de la obra, todos los artistas tienen prácticamente el mismo protagonismo.

LAS HISTORIAS DE LA PRISIÓN// En la cárcel conviven nueve mujeres que han sido encarceladas por distintos motivos: robo, prostitución, adulterio, delito político... Este es el caso de «la presa comunista», María. La actriz que la encarna conecta emocionalmente con su personaje, y siente respeto por lo que recita: «Es la historia de lo que han pasado nuestras tías y abuelas», comenta. Tanto se metió en el papel que fuera de escena no podía evitar revivir la angustia que interpreta en el teatro.

La mala situación de las presas no se reducía a la reclusión, sino también a malos tratos y abusos sexuales de parte de altos cargos de la cárcel. «En mis votos dije que no las iba a tocar, pero es muy duro», reconoce el actor que representa al cura, metido en su papel. El papel del clero durante la dictadura es otro de los flancos que Lasierra afirma cubrir con la obra. Por lo tanto, las monjas también fueron una pieza clave en este «sinrazón» que viveron las reclusas del franquismo. Algunas de ellas participaban de castigos, aunque la mayoría simplemente «miraba para otro lado», así lo cuenta una de las actrices amateur que lleva sus hábitos sobre el escenario. «Algunas eran muy buenas y comprendían su situación, y otras tenían un carácter más duro», indica la Madre Superiora de la prisión.

UNOS ALUMNOS INSACIABLES// El Aula de Teatro Amateur nació por la necesidad de los alumnos de aumentar sus dos horas semanales, que con los ensayos de Presas han pasado a ser seis. «Aún estamos en pañales y nos pueden las ganas y la ilusión», indica la directora. Una iniciativa que aplauden sus 17 intérpretes: «Es un lujo», apuntan. Por ello, la asociación ya está pensando en la siguiente obra, para la que realizarán el casting en octubre. H