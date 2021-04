El Principal revive el romance entre Galdós y Pardo Bazán

La capital aragonesa continúa celebrando el Año Galdós en honor al autor que dejó en las páginas de sus Episodios Nacionales un capítulo dedicado a la ciudad. Lo hará en esta ocasión con la representación de Galdós enamorado, desde este jueves hasta el domingo en el Teatro Principal. Una comedia interpretada por María José Goyanes y Emilio Guitiérrez Caba que narra la relación amorosa a través de cartas entre dos grandes figuras de la literatura: Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós.

Galdós enamorado «es una pieza muy atractiva, con unos personajes muy fascinantes y característicamente opuestos», comentó María José Goyanes sobre Bazán y Galdós, que «se amaron locamente». La actriz interpreta en esta producción a Emilia Pardo Bazán, escritora, dramaturga, poetisa, periodista y autora de piezas como El cisne de Villamorta y Doña Milagros. De la relación epistolar que mantuvo con el escritor solo quedan a día de hoy las cartas escritas por ella, documentos de los que bebe el texto, escrito por Alfonso Zurro, quien a su vez dirige la obra. Es la primera ocasión en la que la actriz visita la capital aragonesa con una obra teatral, y aunque admitió estar «más nerviosa» por probar la obra en Zaragoza que en otras ciudades, «todo se olvida cuando te subes a un escenario», apuntó.

La producción «es una visión diferente de Benito y Emilia, imaginando cómo habría evolucionado su relación», comentó Sara Fernández, vicealcaldesa y consejera de Cultura, este miércoles durante la presentación del espectáculo en el Teatro Principal.

Emilio Gutiérrez Caba celebró que la ciudad haya realizado un programa de actividades para conmemorar el centenario del escritor, a quien cree que los actores le deben «piezas estupendas». El actor se pone en la piel de Galdós en este espectáculo, autor por el que procesa admiración más allá de su faceta de novelista, «cuenta con escritos sobre teatro, sobre política y viajes por el mundo. Uno descubre que tiene una obra magnífica», aseguró Caba.

José María Turmo, gerente de los teatros municipales, contó durante la presentación de la obra que fue precisamente esta la que dio pie a construir el programa del Año Galdós. «Un homenaje obligado por parte de Zaragoza», añadió.

El texto de Zurro ahonda en las personalidades de ambos escritores «Miquiño, mi bien: me están volviendo tarumba tus cartitas. Creo que jamás escribiste con tanta sencillez, con tanta gracia más bonita y más tierna. No sé las veces que he leído esta última epístola, ni el bien que me hizo, ni cuánto se me humedecieron los ojos... Un beso desde el fondo de el alma», reza una de las cartas de Bazán. Desde la producción señalan que Galdós enamorado no se trata de una biografía, sino de contar la historia de enamoramiento y de profunda admiración que ambos escritores se tenían por el otro, aderezado todo ello con humor y ficción.

Las cuatro funciones para Galdós enamorado, un espectáculo recomendado para todos los públicos, previstas desde hoy hasta el domingo en el Teatro Principal se realizarán a las 19.00 horas.