«Que una película vaya bien en taquilla es un milagro»

«Pensar que una película va a ser un taquillazo es algo pretencionso; porque que vaya bien una película es un milagro». Así lo manifestó ayer Javier Ruiz Caldera, director de Superlópez, que participó junto a Maribel Verdú en una nueva sesión de La buena estrella en la Universidad de Zaragoza. Pero la película ha entrado directamente al número 1 de la taquilla siendo la mejor apertura de todo el cine español del 2018, con 377,501 espectadores y una recaudación de 2,3 millones de euros desde el viernes y hasta el domingo.

«Me gusta mi trabajo, que es hacer películas», señaló el director, que sí reconoció que la cinta está destinada a un «público muy abierto, con espíritu familiar y con elementos comerciales», aseguró Ruiz Caldera; quien señaló que pese al respaldo de una cadena televisiva, «nada es garantía de nada». Por eso, «hay que seguir trabajando, promocionando para que siga evolucionando», dijo.

El realizador de Spanish movie afirmó que forma parte «de esa generación de cineastas que ha crecido leyendo cómics», por lo que ve normal y «no buscado» que sus últimas películas hayan sido Anacleto y Superlópez, y espera que «haya muchas más».

Él nunca había pensado una comedia pero «como tengo carencia de otros géneros en cada película meto algo de acción».

El rodaje fue «complicado» sobre todo en el caso de Dani Rovira ya que «se pegó dos semanas colgado de cables. Era difícil hacerle volar y que volara mal». Para Ruiz Caldera, «hicimos cosas que no se habían hecho nunca porque no hay industria para las películas de superhéroes». En el caso de Maribel Verdú, ella maneja a un gran robot con el que se enfrenta a Superlópez. «Una actriz con vértigo no podría haberlo hecho», sentenció. Encarna a la mala de la cinta. «Me he divertido mucho porque es mala pero tiene sus debilidades y flaquezas, lo que la convierte en humana», dijo.

SUPERACIÓN / Uno de los temas que se ha destacado de la película es que se muestra que «hay que mantener ocultos los poderes para no despertar envidia» y eso que «no se quería destacar especialmente». «El que despunta está muy mal visto –señaló– pero Superlópez se ríe de esto, y dice que hay que superarlo. Uno tiene que ser lo que tiene que ser a pesar de las consecuencias».

Si de algo están contentos ambos es de haber trabajado juntos. «Es una persona de esas que quieres que se quede en tu vida», dijo la actriz del director, a lo que él respondió que esas palabras le hacen sentir «afortunado, orgulloso y en cierto sentido avergonzado». «Conoces a gente que has admirado y se convierte en tu amiga», afirmó él respecto a la actriz. Por eso no descartan que haya una segunda vez.

Él, de momento, acaba de estrenar el actual anuncio de la lotería. Ella, no para de trabajar. Este año ha estrenado tres comedias y rodado dos «películas serias» que se estrenarán el próximo año. El doble más 15, dirigida por Mikel Rueda, «una película intimista» que reflexiona sobre las relaciones. Y Los asesinatos de Goya, de Gerardo Herrero, donde «encarno a una policía, por primera vez en mi vida. Me encanta. Es una borde, bebe, fuma... todo igual que yo salvo por las uñas», dijo con ironía. Además, el 2019 tiene «un montón de proyectos, y todavía hay que colocarlos», por lo que no no quiso adelantar títulos; pero seguro que habrá varias buenas estrellas.