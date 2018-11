«Queremos aportar algo chulo a la cultura, no ganar dinero»

Por amor al arte y por nada más. Por ese motivo nació hace cinco años Zaragoza Feliz Feliz, un plataforma creada por dos amigos, conocidos en el mundillo de los discjockeis como Jau y Pasky y que ahora se ha convertido en una suerte de sello discográfico con el que impulsar a jóvenes con talento. Los primeros afortunados que verán sus temas publicados son Grupo de inventores, una banda que descubrieron Jau y Pasky «cuando todavía eran muy maqueteros», es decir, cuando sus miembros solo grababan maquetas de sus temas, y con los que quedaron «encantados».

«El motor de Zaragoza Feliz Feliz siempre ha sido el amor al arte –reitera Jau–. Nunca hemos tenido una perspectiva económica. Cuando comenzamos lo que queríamos era traer a Zaragoza grupos que nos gustaran y montar conciertos a los que querríamos asistir como espectadores. Ahora pasa lo mismo con Zaragoza Feliz Feliz Records (el nombre del nuevo sello). Sigue la misma filosofía. Cuando escuchamos al grupo nos gustaron tanto que hemos decidido sacarles el disco, porque si no su música se iba a perder y no los iba a sacar nadie».

Jau, nombre tras el que se esconde Jaime Villanueva, define a Grupo de inventores como una banda de pop «pero muy del siglo XXI». Siguiendo la trayectoria de grupos indies ya históricos como Tachenko, El niño gusano y La Costa Brava, Grupo de inventores va un poco más allá y se sitúa a la altura de otras bandas asentadas como Él mató a un policía motorizado, Joe Crepúsculo y Carolina Durante. Eso sí, según Jau, «ellos se reconocen dentro de ese pop aragonés que tantas alegrías nos ha dado».

en formato digital / El EP, que ha tomado el nombre de Abgrund (abismo en alemán), lo componen cuatro canciones y se publicará este viernes día 30 en todas las plataformas digitales. Fue grabado el pasado verano en la Cafetera Atómica y, como adelanto, el pasado 14 de noviembre ya se dio a conocer el primer single de Grupo de inventores, La Edad de Oro. En pocas semanas saldrá a la venta un vinilo en formato 10’’.

Por el momento, este será el único trabajo que publique Zaragoza Feliz Feliz Records, ya que esta firma discográfica está planteada como «una plataforma para desarrollar proyectos que nos gusten y no como un negocio», dice Villanueva, que añade: «desde luego que este proyecto es algo en lo que si no crees al 200% es un jardín en el que no es muy recomendable meterse».

Zaragoza Feliz Feliz ha tomado muchas formas hasta el momento. En un primer lugar, se constituyeron como un espacio en el que dar visibilidad al fanzine en internet. Su web les sirvió entonces también para colgar noticias en las que daban a conocer los espectáculos que a ellos les llamaban la atención. Después fueron ellos los que comenzaron a organizar sus propios espectáculos, y «gracias al boca a boca» se han convertido en una de las referencias del underground zaragozano. «Al principio éramos muy minoritarios pero ahora se nos conoce. En los últimos conciertos que hemos organizado siempre se han acabado las entradas. Estamos muy contentos y tampoco aspiramos a crecer más. En esta liga minoritaria estamos muy a gusto. Siempre hemos sido un proyecto muy amateur», confiesa Villanueva.

El 23 de febrero en La lata de bombillas y el 1 de marzo en Las Armas Zaragoza Feliz Feliz tiene previsto organizar dos fiestas para celebrar el lanzamiento su nuevo proyecto discográfico. En estos eventos actuarán Grupo de inventores (en los dos), junto con Hazte lapón (el día 23) y Tigres leones (el 1 de marzo). «Lo que queremos es aportar algo chulo a la cultura zaragozana, no ganar dinero», dice.

Zaragoza Feliz Feliz nació con la pretensión de derribar un mito muy extendido en nuestra ciudad. ¿Quién no ha escuchado alguna vez la frase «en Zaragoza nunca se hace nada»? Pues bien, esta es la reflexión al respecto de Villanueva: «Hicimos de esta frase un lema. Queremos agitar conciencias y en Zaragoza no tenemos nada que envidiar a otras ciudades. Es fácil quejarse y luego no hacer nada».