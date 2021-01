Rafael Campos para en el Teatro de la Estación y estrena la obra Mala

Le Plató d’Teatro ya vivió su puesta de largo el pasado mes de octubre en el Teatro del Mercado de Zaragoza. La nueva compañía, impulsada por el actor y dramaturgo aragonés Rafael Campos junto a seis actrices y profesionales del sector, se estrenó entonces con 'La noche y las estrellas' y este fin de semana se detiene en el Teatro de la Estación con 'Mala', su segunda producción. Esta última obra también ha sido escrita por Campos. Concebida en sus orígenes como un monólogo, 'Mala' es una comedia negra protagonizada por Cristina Seral y Clara Gallego.

«Es el relato de una mujer que ha mantenido una relación conflictiva con su madre y que ha tenido que convivir con una hermana que lo hace todo bien; en el fondo es la historia de una mujer con el alma quemada de cicatrices que se niega a ser víctima de ninguna herida aunque las sufrió desde niña», explica Campos a este diario. La comedia, que sirve un humor «fuera de catálogo», se sube este sábado y este domingo a las 19.00 horas a las tablas de la Estación, donde regresará en el mes de abril. No en vano, Le Plató d’Teatro ha nacido como compañía residente del Teatro de la Estación.

«Mala la escribí hace dos o tres años, pero hasta ahora no la habíamos llevado a escena», explica Campos, que confía en poder girar con la obra por otros teatros y ciudades. «Peor no puede ir porque el 2020 ha sido un año para olvidar, así que esperemos que en este comience a verse pronto la luz», subraya el actor y dramaturgo aragonés.

La crisis sanitaria no fue óbice para que Campos, Cristina Seral, Clara Gallego, Carmen Marín, Marissa Nolla, Claudia Siba y Blanca Sánchez decidieran fundar una nueva compañía teatral, una iniciativa que, sin embargo, adquiere aún más valor en estos tiempos de pandemia. En el proyecto hay mucho de valentía y también mucho de sacarse las castañas del fuego. «A veces, si no te las creas tú mismo, las oportunidades no llegan y es una pena porque en esta ciudad hay gente muy buena sin proyectos por culpa de esta situación», lamentaba Campos en la presentación de la compañía en octubre, al tiempo que reconocía que la iniciativa tiene mucho de «autoempleo».

En 'Mala', Campos también habla de eso, de la voluntad de seguir pese a todo y frente a todo. De hecho, Mala es Marta, una mujer libre y fuerte que no espera nada más que lo que ella misma se gana. «No pide permisos ni pide perdón. Y se ríe del mundo como réplica al mismo mundo que le niega la risa», indica Campos.

Al teatro le han negado la risa demasiadas veces. Más aún en el pasado 2020. Por eso, Campos solo espera que este 2021 sea mejor. «Hemos fundado la compañía en tiempos inciertos, pero en este sector todos los son», reconoce.

Con todo, los primeros pasos de Le Plató d’Teatro no han sido del todo malos teniendo en cuenta la situación actual, ya que con 'La noche y las estrellas' lograron llenar las cuatro funciones el pasado octubre, cuando la restricción de aforos también era del 50% (a los pocos días pasó al 25%). «Estamos satisfechos, no queda otra que seguir trabajando porque la persistencia es clave en esta profesión», subraya Campos.

La compañía zaragozana ha nacido con clara vocación de permanencia y ya trabaja en futuros proyectos. Campos recibió hace unos meses la autorización de la escritora Marta Sanz para adaptar su novela Clavícula. «Ya tengo la adaptación prácticamente terminada, por lo que esperamos empezar a ensayar en el mes de abril y estrenarla en otoño», indica Campos, que apunta que en esta tercera producción le gustaría introducir otros lenguajes como la música y la danza.

Con estas tres obras, Le Plató d’Teatro tendría material más que suficiente para girar durante todo este año si la pandemia lo permite. «Ojalá que con las vacunas la situación mejore porque el sector está sufriendo mucho. A ver si las administraciones también apoyan lanzando programación y la cosa poco a poco vuelve a la normalidad», señala Campos, que es todo un referente de las artes escénicas en Aragón.

El actor y dramaturgo nacido en Ateca en 1954 ha sido, entre otras cosas, profesor de voz e interpretación en la Escuela Municipal de Zaragoza durante más de 20 años, fundador de la compañía Tranvía Teatro con la que ha dirigido más de 32 espectáculos, director del Teatro de la Estación o director artístico del Teatro Principal y del Teatro de Mercado de Zaragoza.