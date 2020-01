Raúl Pérez: «El humor es un ingrediente básico en nuestras vidas»

–¿Por qué siendo ingeniero decidió dedicarse a la comedia?

–Por vocación tardía, me di cuenta tarde pero conseguí reconducir hacia lo que me gustaba hacer de verdad. Yo antes estuve trabajando de ingeniero casi cuatro años, pero vi que en esto de la comedia me lo pasaba mucho mejor y me pagaban por ello encima.

–¿De dónde surge la idea de Raulidad virtual?

–La idea base nació de la cooperación con Buenafuente y de mi hija pequeña, que se puso un día unas gafas en casa y empezó a flipar. Pensé que en realidad no hay una forma de ver las cosas con unas gafas que se llamen de esta forma, en vez de realidad virtual decidí darle un giro al nombre y llamarlas gafas de Raulidad Virtual. A partir de ahí se empezó a construir la historia, es una forma de ver la realidad en este caso a través de los personajes.

–¿Qué supone trabajar con Andreu Buenafuente?

–Con Andreu se trabaja de una forma tan buena que es como un privilegio casi, es un gusto, un placer y un privilegio, porque además da una libertad para trabajar increíble y te deja crecer muchísimo estar con él. No es solo mi amigo, sino que se ha convertido en una especie de familia y hace que tu trabajo crezca y se desarrolle mucho más.

–¿Qué puede contar sobre este espectáculo?

–La idea parte de unas gafas que te permiten ver la realidad desde un punto de vista distinto. Es un espectáculo lleno de imitaciones, y solo puedo decir que quien venga al teatro a llorar no lo va a conseguir. Es una comedia con muchos personajes, números de baile, cameos… un espectáculo muy completo con una reflexión sobre los tiempos que corren y en los que el humor es necesario.

–¿Qué temas aborda?

–En el espectáculo hay parodias de cantantes, la sociedad actual, las redes sociales, y la forma de tener nuestra visión de la realidad. La reflexión invita a construir una sociedad empática, donde el humor es el pegamento necesario que te permite convivir con el resto.

–¿Qué le supone hacer reír a la gente?

–Después de cambiar mi trabajo por mi vocación, cuando veo que llega a la gente siento que hago lo correcto. Si algo es tu vocación le pones mucha pasión y se traslada. Hacer reír a alguien es sentir la satisfacción de decir: ‘lo mucho que me estoy divirtiendo se lo estoy transmitiendo a ellos que están mil veces mejor’.

–¿Es el humor más necesario que nunca?

–El humor es necesario siempre, pero sí que es verdad que cuando se viven momentos de más crispación o situaciones complicadas en la vida te ayuda a superarlo, ya sean dramas o situaciones menos dramáticas, el humor es un ingrediente básico en la vida. ¿Te imaginas a alguien que no fuera capaz de reír nunca?

–¿Qué supone para usted actuar en Zaragoza?

–A Zaragoza le tengo mucho cariño, porque mi primer trabajo de tele fue aquí, en un programa que se llamaba De verdad, y donde no sé si justo estaba Coronas, Larrodera..., y fue mi primera experiencia en televisión. Con lo cual muchas ganas de que la gente zaragoce y se lo pase muy bien con este espectáculo.