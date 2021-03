Rayden: "Busco que la canción cale sin tener que seguir una tendencia"

–’Homónimo’ es su sexto disco. ¿Tenía claro que iba a ser un punto en el que pararse en su hoja de ruta como músico?

–No era un punto en que pararme sino uno en el que terminar la primera etapa y comenzar con la segunda. Me siento en la mitad de mi carrera y era una forma de terminar la trilogía que empecé para dignificar la palabra y darle foco, que en tiempos de muchos estímulos, de vorágine, de velocidad, de lo inmediato, la gente se parase a mirar y contemplar la palabra.

–¿Ha cambiado esa concepción?

–No, estas dos trilogías es algo que me planteé desde 2008 y al final es muy tranquilizador que justo en el 2021 lo cierre y de la forma que lo había pensado.

–Hay una gran variedad de sonidos en este álbum.

–He buscado un sonido trasversal, cada canción ha sido un reto y he buscado que tuvieran coherencia hasta en su forma, en su concepción. No me puse ninguna traba. Me encanta porque me parece una forma de demostrar versatilidad y de no intentar imponerse a la canción, sino que te lleve por unos derroteros y que tú te dejes llevar. Creo que ahí es cuando llegas a un punto, a una finalidad que es la que sorprende.

–Da total libertad de interpretación a sus letras.

–Creo que lo más homónimo son las canciones. Quise ahondar en que algo que se llama igual para todos como el título de una canción y que tiene la misma duración, para cada persona tenga un significado diferente.

–¿Cómo se complementa esta libre interpretación con las melodías?

–Con muchísimo trabajo detrás, yendo a la raíz. Hay canciones como Lo bailao que recorre los típicos vídeos de Instagram que estamos cansados de ver, de niños bailando en favelas, que nos dan mil vueltas, rápidamente pensé en tener un outro de funk carioca. Así, yendo a la razón de ser de cada canción es como todo empasta.

–Colaboran varios artistas, como Alice Wonder o Sebastián Cortés, ¿qué le han aportado al disco?

–Conseguir que cada canción llegase a ser redonda. Cuando pido una colaboración es porque pido ayuda, porque no sé llevar la canción a donde yo quiero totalmente. De una forma coral va a ser mejor y más óptimo.

–Se preguntaba David Moya en el texto que acompaña al disco qué es lo que cabe en una canción. En este caso, ¿qué cabe en ‘Homónimo’?

–Cabe hasta el público. Este disco tiene la particularidad que empieza con una pregunta que yo le hice al público en redes sociales, ‘¿qué cabe en una canción?’, Y lo que digo ahí son cosas que contestaron. El disco termina con la voz del público, a quien les pregunté también ‘Para vosotros, ¿qué es Rayden?’. Me enviaron audios y la última estrofa de la última canción es el público hablando de lo que yo soy para ellos. Son uno de los grandes protagonistas del disco.

–Es también la búsqueda de la canción perfecta, que probablemente no exista pero algo se aprende en ese camino que ha emprendido.

–Creo que con Homónimo he aprendido la idea que llevo sintiendo con esta trilogía, hacer un género cada vez más referencial, que la canción cale en el público sin necesidad de seguir una tendencia musical.

–Ha trabajado junto a Paco Salazar en la producción, ¿cómo han funcionado en el estudio?

–Desde el primer disco de la trilogía, cada disco lo ha producido alguien. Creo que somos semejantes, ha llevado la producción del disco a un nivel que no llegaba a imaginar y que ha hecho que las canciones no tengan nada que envidiar a producciones de otros países.