Reconquistar el espacio público

No había mucha gente en la calle, la temperatura no acompañaba, pero hoy por la tarde, cuando la luz natural ya se había ido, Vera Galindo ha encendido el proyector frente a un graderío de una de las plazas más conocidas de Escatrón y, con su ayuda, se ha puesto a marcar los contornos de la intervención que va a realizar en la misma. La primera del Proyecto Rayuela que la comarca de la Ribera Baja del Ebro ha organizado con la intención de «crear nuevos espacios públicos y nuevos usos de los mismos» al mismo tiempo que invita a sus habitantes a interaccionar y a hacer suyo el entorno que habitan. Para ello, la comarca ha contado con cinco artistas de la zona (Alberto Gamón, Elisa Sancho, Sabina Blasco y Pilar Serrano, además de Vera Galindo). Cada uno de ellos intervendrá en un espacio de dos localidades.

«Una de las cosas es que todos coincidíamos era en que no queríamos intervenir en frío», relata Vera Galindo que explica su preparación antes de comenzar a pintar: «Hay que hablar con la gente, entender el espacio, ver por qué está ahí y hacer algo simbólico para que los del pueblo lo sientan suyo, que no piensen que alguien ha venido de fuera a intervenir en algo que es suyo». Así, Galindo se ha atrevido a intervenir en una plaza de Escatrón donde se produce El baile de la cinta, una tradición respetada por todos: «A priori, era un espacio complicado porque la gente le tiene mucho cariño y hay que ir con mucho cuidado. Por eso, he estado hablando con un montón de gente sobre las escaleras y como estaban muy relacionadas con la cinta vamos a hacer algo en referencia a ello. A la gente le hace mucha ilusión, es muy guay, además, para alguien como yo que tengo mucha relación con Escatrón ya que viví en Sástago hasta los 16 años».

Sobre cuánto tiempo le va a costar culminar su intervención, Galindo no sabe precisar: «No sé si tres días, cuatro, cinco o si más… He pintado bastantes cosas pero siempre he pintado muros y bastante más pequeños, este espacio es tan grande que me parece imposible de poder hacer una predicción», dice con alegría antes de definir en pocas palabras el Proyecto Rayuela: «Queremos interaccionar con la gente que vive aquí y llenar de color los pueblos».

Otros artistas participantes

ALBERTO GAMÓN. Artista de Pina de Ebro, intervendrá en Quinto y en Alborge. Es uno de los ilustradores más reconocidos a nivel nacional. En la actualidad, además de ilustrar, imparte talleres para niños y adultos.

PILAR SERRANO. Originaria de Velilla de Ebro, además de en su municipio, intervendrá en Alforque. Trabaja la ilustración con diferentes técnicas y materiales creando un mundo propio.

SABINA BLASCO. Actuará en Pina de Ebro, de donde es originaria, y en Gelsa. Entre otras exposiciones, Blasco ha expuesto en el Centro de Historias de Zaragoza con una exposición llamada El jardín espiritual.

ELISA SANCHO. Natural de La Zaida trabajará en su propia localidad y en Cinco Olivas. Ganadora de varios concursos como por ejemplo la 2º edición del concurso de diseño Eboca y premio accésit en cartel para el Pilar 2014.