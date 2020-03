Un reestreno de 25 años

Un cuarto de siglo sobre los escenarios avalan a Yago Alonso que ahora, tras una sólida carrera con la banda Voyeur, se estrena con un proyecto en solitario, acompañado por Los olvidados, cuya primera prueba de fuego será este domingo por la tarde (18.30 horas) en el Teatro de las Esquinas, donde presentará su primer trabajo, 4.999 cc. «Soy un compositor convulsivo y contaba ya con un buen número de temas para un posible nuevo disco de Voyeur que dado que nunca ha llegado por diferentes motivos me he lanzado a grabarlos yo con este nuevo proyecto», relata un Yago Alonso que, en cualquier caso, tranquiliza a sus seguidores ya que el sonido no ha sufrido un cambio radical: «De raíz los temas siguen la misma línea pero sí que ha habido variación en cuanto a los arreglos que han sufrido los temas porque la banda es distinta y ha introducido sus rasgos, quizá más tendentes al rock más clásico», explica.

El nombre de los músicos que le acompañan, Los olvidados, no es casual y es una reivindicación de su trabajo, señala Alonso: «Desde muy pequeño siempre me ha chocado el hecho de que cuando veía a algún artista solista destacaba pero siempre detrás llevaba una banda de músicos casi mejor que él en ocasiones que eran los eternos olvidados, nadie hablaba de ellos. Con el paso de los años me vino otra vez a mi memoria que en el hecho de que un artista solista defienda sus canciones tiene el mismo peso la banda que lleva detrás, en ocasiones más que él. Y yo no quiero que nadie se olvide que detrás de mi propuesta hay una gran banda de músicos», reivindica el músico que vuelve a su faceta de compositor compulsivo como él mismo se califica: «Mi teléfono es mi nuevo Home Studios –inicia su explicación–. Estoy continuamente escribiendo notas en el teléfono, con frases de posibles letras, notas de audio con alguna melodía que tarareo... Luego, una vez a la semana mínimo me siento en mi estudio en casa y traslado parte de esa información u otra nueva que me venga y la plasmo en la composición de un tema. Hasta que no acabo el tema, estructuralmente hablando al menos, es decir, con las letras y melodías principales, no me levanto del asiento. Es una manera de trabajar muy exigente pero que da sus frutos porque ahora tengo 30 o 40 temas más», explica el zaragozano.

Para este primer trabajo, Yago Alonso ha contado con colaboraciones como las de Rebeca Jiménez (que le acompañará hoy en el concierto) o la de Luis Auserón. Y es que es un proyecto que nace con visos de volar muy alto. «Empezó como un proyecto para sacar a la luz unos temas pero el compromiso con la banda y con la gente con la que estoy trabajando y el empuje que lleva la máquina hacia delante me invita a no ponerle frenos y que dure el tiempo que dure», asegura el músico antes de concluir hablando sobre el concierto de presentación de esta tarde: «Va a ser una mezcla de eléctrico y acústico. Mi propuesta musical no está ambientada para bares con excesivo jaleo, piden un poco de escucha las canciones, hay mucho arreglo melódico y mucho mimo. Quería hacerlo en un teatro porque es un terreno en el que me muevo muy a gusto así que haré una parte primera de corte medio rock con un pequeñito set acústico y luego acabaremos más eléctrico, con más fuerza».