El reggae inunda el pantano de Lanuza en Pirineos Sur

El reggae y el buen rollo serán los protagonistas absolutos de la jornada de hoy en el auditorio de Lanuza dentro de Pirineos Sur. Y es que en colaboración con Lagata Reggae Festival, el festival ha preparado una noche llena de música jamaicana, en la que actuarán Green Valley, Lee Scratch Perry, The Third World y Revolutionary Brothers, que se pondrán a los platos.

Green Valley, que saldrán al escenario flotante de Lanuza a las 00.15 horas es una de las bandas de música reggae y dancehall con más reconocimiento y éxito en estos momentos en nuestro país. Compuesta por músicos vascos y catalanes, sus letras normalmente hablan de la injusticia social y tratan de dar un mensaje positivo con el fin de despertar conciencias. Nacieron en 2004, pero su primer trabajo de estudio no llegó hasta el año 2010, cuando publicaron En tus manos, un disco cargado de sonidos jamaicanos. Dos años más tarde llegó La voz del pueblo y en 2013 Mírame a los ojos. En 2016 publicaron el disco Ahora, en el que colaboran con otras grandes referencias del género como Morodo, Fyahbwoy o Rapsusklei.

La noche la abrirá (21 horas) una figura fundamental del género: Lee Scratch Perry. Desde sus inicios en la década de 1960 como cantante y productor de trabajos de los Wailers, el estilo innovador de este artista jamaicano lo ha convertido en uno de los tesoros más preciados del reggae. Perry ha trabajado con casi todos, desde The Heptones a los Skatalites y The Clash. Pero una de sus contribuciones más notables fue la unión de Bob Marley, Peter Tosh y Bunny Wailer, lo que dio lugar a la formación de Bob Marley and The Wailers.

El modo revolucionario en que Perry hace uso de los efectos de sonido, el echo reverb y el rewind ha agregado una nueva dimensión a la tradición popular del reggae y ha influido en innumerables artistas de todo signo. En resumen, una de las leyendas del reggae y uno de los impulsores más importantes de ese fascinante estilo que es el dub. Para conocer a fondo su obra, es de obligada escucha Arkology, el disco publicado en 1997 que recogía los temas más reconocibles que él ha producido con bandas y artistas tan importantes como The Upsetters, Max Romeo, The Heptones o Devon Irons.

Third World (a las 22 horas) es una banda jamaicana de reggae formada en 1973. De esa época sólo quedan Richard Daley y Stephen Cat Coore como miembros originales, aunque el cantante William Bunny Rugs Clarke ha estado en el grupo desde su segundo disco. Comenzaron tocando roots reggae y muy pronto su estilo fue deslizándose hacia un reggae pop más comercial. La versión de The O’Jays Now that we’ve found love y Try Jah Love son sus éxitos más reconocidos.

Revolutionary Brothers es uno de los grupos más importantes de reggae del País Vasco. Los hermanos Unai e Iker Martínez llevan con este proyecto más de 15 años y vendrán a Pirineos Sur con sus platos para realizar una festiva sesión de sonidos jamaicanos.

En Sallenty de Gállego estará el británico Duotone. Su música está inspirada en la vida, la muerte y el arte y, concretamente, este cuarto trabajo se inspira en un libro de pinturas de Victoria Crowe.