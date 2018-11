El reggae jamaicano, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

La Unesco ha reconocido el reggae jaimaicano y su canto a la paz, al amor y a la justicia social. El género musical que popularizó, entre otros, el legendario Bob Marley y su banda, The Wailers, ha sido declarado este jueves Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

"Su aportación a la reflexión internacional sobre cuestiones como la injusticia, la resistencia, el amor y la condición humana pone de relieve la fuerza intelectual, sociopolítica, espiritual y sensual de este elemento del patrimonio cultural", ha explicado la organización en un comunicado.

La Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha anunciado la decisión en su reunión de Port Luis (República de Mauricio), donde examina esta semana varias candidaturas para su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Función social

La Unesco ha destacado que el reggae "conserva intactas toda una serie de funciones sociales básicas de la música -vehículo de opiniones sociales, práctica catártica y loa religiosa- y sigue siendo un medio de expresión cultural del conjunto de la población jamaicana".

La organización de la ONU ha recordado que ese género musical surgió de una "amalgama de antiguos ritmos musicales jamaicanos y de otros de orígenes muy diversos: caribeños, latinoamericanos y norteamericanos", y ha destacado que su enseñanza está presente en todos los niveles del sistema educativo del país caribeño, desde los jardines de infancia hasta las universidades".

Heredero del ska y el rocksteady

El reggae nació en Jamaica a mediados de los años 60, como una evolución del ska y el rocksteady, y muy influenciado por el mento y el calipso, el jazz y los inicios del rhythm and blues.

Los expertos consideran que 'Long shot (bus me bet)' (1967), del grupo The Pioneers, fue el primer tema grabado del nuevo sonido.

Sin embargo, fue Bob Marley quien popularizó el reggae con temas como 'No woman no cry', 'Is this love' o ' Get up stand up'.

Las tamboradas

Los repiques de tambores prolongados y acompasados que redoblan repetidamente en las celebraciones católicas de Semana Santa en muchas poblaciones de España también han sido incluidas en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Según la entidad, las tamboradas "consolidan los lazos de convivencia entre los miembros de las comunidades que preparan, a lo largo de todo el años, estas festividades".

Pero además del reggae y las tamboradas, la Unesco también ha declarado Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad tradiciones como la recolección del teucrio en Bosnia y Herzegovina, las Parrandas de la región central de Cuba, la lucha tradicional georgiana chidaoba, el hurling irlandés o los nacimientos navideños tradicionales de Cracovia.