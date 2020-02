La revolución no será televisada, pero se podrá ver en internet

Al comienzo de la canción 'On Coming From A Broken Home', Gil Scott- Heron habla de rendir tributo a su familia, de cómo fue criado por mujeres (su madre y su abuela) y de cómo creció antes de saber que venía de un hogar desestructurado. La canción, cuya primera parte abre 'I’m New Here: Gil Scott-Heron' (2010), el último disco que registró el músico, poeta, novelista y activista de Chicago, conecta con la publicación de Con las horas contadas (el título original es 'The Last Holiday'), su volumen de memorias, editado póstumamente y traducido ahora al español por Libros del Kultrum.

'Con las horas contadas' no es una autobiografía, y solo es memorialista en parte, pues obvia muchos detalles de la vida del Gil, quien lo escribió y reescribió intermitentemente, y no consideró importante narrar más allá de la concentración de Washington en 1981 (un acto impulsado por Stevie Wonder para lograr que se declarase fiesta nacional el día del nacimiento de Martin Luther King). Wonder fue uno de los motivos de estas memorias cortas, estructuradas, muy a pesar del autor de manera cronológica, pues Scott-Heron quería glosar su figura, hablar de su amistad con él y contar que fue su telonero en la gira 'Hotter than July'.

Con todo, es interesante adentrarse en su infancia y juventud (en Memphis y Nueva York); sus estudios; su trabajo como profesor, su activismo político, sus inicios en la música, su concepción de la poesía y la narrativa, sus reflexiones sobre el 'showbiz' («Mi defecto más destacado era mi ingenuidad. En mi vida yo era apreciado por mi honestidad, pero empezaba a descubrir que la honestidad era algo que faltaba en el negocio de la música»), las pinceladas sobre la sociedad americana de su época… Ojalá Gil hubiera escrito más sobre su vida y obra. No fue un artista de masas, pero la influencia de su trabajo ha sido notable: por sus canciones (la brillante 'The revolution will not be televised', que escribió a los 21 años, ha sido citada hasta la saciedad), sus poemas combativos y su poderoso 'spoken word', todo un anticipo del rap.

Gil Scott-Heron falleció en 2011, un años después de registrar su excelente y último álbum, reeditado ahora con el título 'I’m New Here: Gil Scott-Heron 10th Anniversary Expanded Edition' (XL Recordings / Everlasting). Se trata de un CD doble. El primer disco recoge el material original, un trallazo no político, pero sí confesional, a golpe de orquestación, minimalismo y electrónica, con un Gil pletórico de voz. El segundo ofrece una versión de Handsome Johnny, de Richie Havens, la inédita propia 'King Henry IV, y regrabaciones de Home Is Where The Hatred Is, Winter America, Is That Jazz…'

Pero hay más: el percusionista de Chicago Macaya McCraven, cuyo padre, también baterista, trabajo con Archie Sheep y The Last Poets, ha publicado 'Gil Scott-Heron. We’re New Again. A Reimagining By Macaya McCraven' (XL Recordings / Everlasting), una mirada personalísima a 'I’m New Here', como hizo en su día Jamie xx en 'We’re New Here'. McCraven, rey de la improvisación y del sampleo, se acercar al espíritu de Scott-Heron, añadiendo a su voz efectos varios, manipulaciones sonoras, regrabaciones, fanfarrias y alguna estructura math-rock. No faltan en la apuesta muestras del trabajo de sus padres y (su madre fue cantante). Se trata de un tributo atractivamente radical.

El pintor Enrique Larroy trabaja como si hiciese música electrónica 'glitch', pues su obra se alimenta del error, el sampleo, la imperfección y la paradoja. Ahora ha colgado en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza la exposición 'Enrique Larroy, reincidente' (hasta el 18 de abril), en la que, como diría la RAE, vuelve a incurrir en un error, falta o delito. O sea, vuelve a incurrir en ser Larroy, que no es poca cosa. Reincide pues el artista, con piezas espléndidas (algunas ya vistas parcialmente y completadas ahora), tanto en su método de trabajo como en la esencia de su pintura. Así, nos situamos ante un trampantojo barroco (neobarroco, diría Calabrese), donde a golpe de color nada es lo que parece o todo parece nada de lo que es. Larroy, reincidente sin remedio.

Imaginaba que caería abrumado en las garras sonoras del gran Robert Glasper al escuchar 'Fuck Yo Feelings' (Loma Vista / Universal), pero debería haberme fijado más en el título del disco. El mago lo ha grabado como una 'jam-session', con raperos y cantantes entrando y saliendo, inclinándose por el soul y hip hop, contando con Herbie Hancock y un largo plantel de artistas, pero dejando pocas joyas en las 19 piezas del álbum. 'Gone' rompe la pana, pero en general no mata. Ya sabes, que se jodan los sentimientos.

En 2007 un grupo de artistas femeninas de África occidental, con el nombre de Les Amazones d’Africa, registró el excelente disco 'République Amazone'. Ahora, con algunas de las cantantes de aquel álbum y nuevas voces, incluidas algunas del Magreb, Guyana, Colombia y España (la zaragozana residente en París Marta Domingo), como Mamani Keïta, Rokia Koné y Nancy Murillo, las amazonas vuelven a la carga con 'Amazones Power' (Real World), una apuesta más electrónica que la anterior, pero igual de excitante y comprometida con los problemas de las mujeres africanas.

A finales de los años 80, el trompetista y buscador de nuevos sonidos John Hassel grabó con el grupo de baile y percusión Farafina, de Burkina Faso, el disco 'Flash of the Spirit', reeditado ahora por el sello Glitterbeat. Hassel se internaba así en lo que llamó la música del cuarto mundo, es decir: el encuentro entre la tecnología y la tradición de culturas no occidentales. Es interesante su escucha, pero no tanto como cuando se publicó en 1988.