Ricardo Menéndez Salmón: «Me acerco a la cultura con confianza en sus poderes»

No entres dócilmente en esa noche quieta (Seix Barral) no es un libro al uso y quizá por eso tampoco ha extrañado que su autor, Ricardo Menéndez Salmón, lo haya presentado, en medio de una situación extraña, y en la librería Cálamo aunque, obviamente, de manera virtual, en un acto en el que ha estado acompañado por Pedro Bosqued.

Una elegía y una expiación; el intento por reconstruir una existencia que camina hacia la madurez, la de quien escribe, a través de una existencia que se ha agotado sin remedio, y la de quien le entregó la vida. Así reza la promoción del libro que se publicó el pasado mes de enero y, hoy, Menéndez Salmón no ha rehuido ninguno de los temas que vertebran un libro que gira en torno a la figura de su padre aunque, ha reconocido, «al final he escrito mucho más de mí mismo que de él y su enfermedad», ha confesado. Y es que en el libro, el autor aborda cómo ha influido la enfermedad de su padre durante tres décadas en su vida. «En realidad, es el primer libro que viene conmigo desde que he ido creciendo como persona aunque haya escritor muchos más antes. Yo pensaba que la muerte de mi padre iba a ser el mecanismo que me iba a permitir escribir pero ese hecho me trajo una nueva cuarentena», ha señalado Menéndez Salmón, que ha ido más allá a la hora de explicar cómo afectó a su familia la enfermedad: «Todo grupo necesita ciertos relatos para contarse a sí mismo y en nuestro caso, crecí con preguntas de mi familia constantes de por qué a mí y sentimientos de culpa y de vida amputada. Y creo que eso ha acabado desencadenando en que yo soy hipocondriaco y creo que es porque la enfermedad ha tenido un lugar dominante en mi crecimiento, ha sido un país, una bandera y un territorio».

Pero, ¿cómo afrontó Menéndez Salmón esta situación? «En realidad, estaba todavía creciendo y no estaba armado para dar una respuesta a todo aquello y también creo que sin eso, hubiera sido un escritor diferente al que soy ahora».

Sobre la escritura de este libro, el autor ha asegurado que ha «aprendido mucho del oficio. He tenido que trabajar al revés. Como novelista una idea te atrapa y, a partir de ahí, construyes una ficción que viste esa idea. Sin embargo, en este caso he tenido que hacerlo a la inversa y me ha enseñado mucho. Aquí parto de hechos dados, que es la vida de mi padre y, a partir de ese bloque, destilo lo que para mí es sustancial».

Eso sí, Menéndez Salmón sigue manteniendo la misma concepción de la creación: «Siempre me he acercado a la cultura con confianza en sus poderes», ha empezado su explicación el escritor y ha proseguido: «Y lo sigo haciendo en estos momentos, no me refiero a la pandemia, por lo que supongo que tengo una visión ingenua. Sigo creyendo en su capacidad de conjurar la vida y que tenga un sentido más allá del presentismo y la inmediatez que parece inundarlo todo ahora. Y eso es lo que intento construir también como autor desde que prácticamente empecé en esto, vertebrar ese magma amorfo que nos rodea y que es la vida para que nos permita movernos con consuelo por él», ha afirmado el autor de No entres dócilmente en esa noche quieta y de otros como Medusa, Niños en el tiempo, El sistema y Homo Lubitz, entre otros.