El ritmo de Eliot Zigmund abre el festival Huesca es Jazz

Los sonidos del jazz se apropiarán este fin de semana de la capital oscense con la cuarta edición del festival Huesca es Jazz, que se enmarca en el Alto Aragón Jazz Tour que promueve la Diputación Provincial de Huesca. Músicos locales, nacionales e internacionales se darán cita del 13 al 15 de septiembre tanto en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner como en la plaza López Allúe, donde se celebrará un concierto de carácter gratuito.

El concejal de Cultura oscense, Ramón Lasaosa, presentó ayer una programación que tildó de «atractiva, variada y para todos los públicos» y recordó la importancia de la música como un vehículo educativo. Por su parte, el técnico de Cultura del ayuntamiento, Luis Lles, incidió en que este festival «aúna espectáculos y conciertos con una importante parte didáctica». Todo ello sin olvidar, como señaló uno de los organizadores, Alejandro Esperanza, que el festival «muestra diferentes géneros y rangos de jazz, y ofrece actuaciones de calidad».

Huesca es Jazz arranca mañana viernes, día 13, a las 22.00 horas con una leyenda del género: Eliot Zigmund Trío. Este batería neoyorquino con más de 50 años de trayectoria ofrecerá un concierto único junto dos grandes músicos del territorio nacional y con la participación especial de Antonio Serrano, uno de los músicos españoles más popular a nivel internacional y un gran representante del jazz flamenco, tras sus giras junto a Paco de Lucía, Vicente Amigo o Carles Benavent.

El sábado hay tres actuaciones previstas. En la plaza López Allué estará a las 18.00 horas la cantante grausina Julia Martínez y a las 19.30 horas será el turno del grupo navarro Komando Funk. Cierra el programa, a las 22.00 horas en el Centro Manuel Benito Moliner, el saxofonista cubano Ariel Bringuez, presentando su proyecto Experience en formato quinteto, con el que rinde homenaje a artistas como Camarón de la Isla, Stevie Wonder o Ravi Shankar.

Huesca es Jazz también tiene muy presentes a los niños y jóvenes. En paralelo a la programación musical del festival, el Proyecto Jazz for Kids realizará su encuentro de estudiantes de música moderna y jazz, en el que participarán jóvenes músicos de todo Aragón, y cuyo resultado podremos ver en varios conciertos durante el fin de semana.

Además, el domingo 15 a las 12.00 horas en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, parte de los profesores de Jazz for Kids ofrecerán un concierto didáctico ideal para familias. H