Rosalía y Billie Eilish anuncian su esperada colaboración

Rosalía y Billie Eilish juntas, al fin. Después de mucho tiempo esperando una colaboración anunciada hace unos dos años, ahora ambas artistas lo han hecho oficial. Y le han puesto nombre y hora: 'Lo vas a olvidar' es el título de la canción que se publicará este jueves 21 de enero (a las 18 horas en España). Un tema que forma parte la banda sonora de la serie de 'Euphoria' (HBO), que el viernes estrena un capítulo dedicado al personaje de Jules. El estreno de 'Lo vas a olvidar' irá acompañado también de un videoclip del que una brevísima parte se puede ver ya hoy en forma de 'teaser' en las cuentas de redes sociales de las artistas.

