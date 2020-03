Second recibirá el premio Global de la Música Aragonesa

Second recibirá el Premio Especial Global de la Música Aragonesa en la gala de los premios que se celebrará el próximo 13 de marzo en el Teatro Olimpia de Huesca. Así lo anunció ayer Aragón Musical, entidad gestora de los galardones. Se trata de una categoría que se le da a un grupo que sin ser de Aragón mantiene fuertes vínculos con esta tierra. En este caso particular, Second van a tocar en la sala El Veintiuno este 21 de marzo. Una banda que, a juicio de la organización, «llena grandes espacios allá donde va y que nunca ha dejado de pisar en los 9 años de actividad de esta sala de Huesca su escenario ante un aforo más pequeño que el habitual pero al que le tienen, según han reconocido siempre, un especial cariño. Se trata, además, de una formación que ha visitado en numerosas ocasiones Aragón».

Sean Frutos, cantante de Second, aseguró ayer al enterarse de la recepción del galardón: «Este reconocimiento, en una tierra como Aragón, de la que han surgido tantos artistas que admiramos, es algo que agradecemos infinitamente. Nuestra trayectoria ha ido lenta, pero segura, y en un mundo donde quizás lo inmediato esté desplazando a lo duradero en muchos ámbitos, es motivo de celebración recibir este premio. Ninguno de nosotros podía imaginarse esto hace unos cuantos años, cuando frecuentábamos las pequeñas salas de la región. ¡Gracias, Aragón!».

Second son originalmente de Murcia, así que para Aragón Musical, este reconicimiento «no deja de ser un modo de hermanar dos tierras que musicalmente se parecen tanto ya que de ambas han surgido muchas propuestas y, además, de sonidos del todo diferentes entre sí». Actualmente, Second, cuentan con nueve discos de larga duración, uno de ellos en directo, así como numerosas colaboraciones y unos cuantos epés. Giran por toda España así como por América Latina y han triunfado en Europa al ganar en Londres uno de los concursos más importantes del mundo, el Global Battle of the Bands, en el que participaron más de 2000 grupos.

Junto a este anuncio, Aragón Musical también anunció ayer que ya están a la venta las entradas para asistir a los 21º Premios de la Música Aragonesa. Cuentan con un precio único de 10 euros y pueden adquirirse a través del portal de la entidad hasta completar aforo. La gala, no obstante, volverá a ser televisada a través de Aragón TV.

Irene Alquézar y Luis Cebrián conducirán por segundo año consecutivo una gala histórica ya que será la primera vez que se celebre fuera de Zaragoza y cuyos grandes favoritos son Kase.O, Kiev cuando nieva y Erin Memento ya que los tres suman cuatro nominaciones.

Con esta edición, los premios que empezaron como algo modesto y han ido creciendo año tras año, cumplirá su vigésimo primera edición ininterrumpida y lo hará con el objetivo de, según sus organizadores, «unir a la música aragonesa y que se visibilice la gran calidad de oferta musical que tiene esta comunidad». De hecho, el acto de lectura de nominaciones de los premios siempre se convierte, y este año también sucedió en el Espacio Ambar, en una confraternización entre los diferentes géneros musicales.

El Premio Global de la Música Aragonesa lo inauguró Aurora Beltrán y lo han recibido, entre otros, gente como Loquillo, Love of Lesbian, Elefantes, Ara Malikian, Julio de la Rosa y Rubén Pozo

La intención es que una vez que se celebre este año la gala en Huesca, esta pueda viajar a la otra capital aragonesa, Teruel en sucesivas ocasiones, quizá el año que viene. Todavía está por confirmar pero esa es la intención de Aragón Musical.