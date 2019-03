El sector de la industria cultural reclama un pacto

Con una mesa redonda en la que participaron representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria en Aragón concluyó ayer el II Salón de Industrias Culturales y Creativas de Aragón, CulturSIC. Todos ellos han explicado sus propuestas en materia cultural, dado que el sector reclama un pacto por la cultura que facilite la estabilidad de las empresas, la configuración de las leyes y normas del patrocinio y mecenazgo y la constitución del estatuto del artista.

PROGRAMAS POLÍTICOS / PP, PSOE, CHA, Podemos y Ciudadanos se mostraron de acuerdo en dar a la cultura la importancia que se merece e incluir en sus programas políticos apartados especiales dedicados a este sector. Una de las cuestiones con gran protagonismo durante la mesa redonda fue la relativa al tema de subvenciones. En este sentido, María José Ferrando, diputada por el PP y miembro de la Comisión de Cultura y Educación en las Cortes de Aragón, aseguró que «no debe ser la administración pública la única que se implique en el desarrollo cultural de la comunidad, sino que debe haber una implicación público-privada, de manera que además se facilite el emprendimiento». Por su parte, Darío Villagrasa, diputado en las Cortes de Aragón por el PSOE explicó que «hay que empezar a hablar de fomento de la cultura; igual que para otros sectores se habla de fomento, también hay que hacerlo para la cultura. La idea tiene que ser apoyar a un sector económico, igual que se apoyan otros sectores, y en esos casos no se habla de subvenciones». Por su parte, Luis Alfonso Bes, representando a Ciudadanos, aseveró que «tiene que ser fundamental que el Gobierno apoye la cultura, y aunque ciertamente la iniciativa privada tiene aquí un campo de trabajo la administración pública tienen que estar allí donde no llegue la iniciativa privada». Por su parte, Carlos Gamarra de Podemos, señaló que «es peyorativo pensar que la cultura vive de las subvenciones y tiene que ser fundamental que las organizaciones públicas aporten apoyo y financiación a la cultura porque es un hecho fundamental». Además, Gregorio Briz, portavoz de CHA en las Cortes de Aragón afirmó que «habría que cambiar la palabra subvención por el término inversión, porque las artes escénicas, por ejemplo, no son deficitarias, generan movimiento. Invertir es darle calidad de vida a una sociedad». Con esta mesa redonda concluyó el CulturSIC que había comenzado el jueves.