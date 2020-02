Sergio Pablos: "Proyectos como 'Klaus' no existirían de no ser por Netflix"

Las dos primeras veces que el animador español Sergio Pablos llamó a la puerta de Netflix cuando buscaba estudio para producir 'Klaus' la encontró cerrada. No hacían largos animados, le dijeron. A la tercera seguían sin hacerlo pero, como buscaban contenido navideño, la puerta se abrió. "Igual te podemos colar por ahí, como una excepción y un bicho raro", escuchó.

Dos años y medio después, la excepción se ha hecho norma y el bicho raro mariposa. Netflix ha creado una división de animación, tiene en cartera unos 30 proyectos, y va, como suele, a mil por hora. Pablos y 'Klaus' han sido "la punta de lanza de un monstruo que viene detrás, con grandes creadores y mucho proyecto arriesgado", como explica el director en un encuentro en la imponente y rabiosamente moderna sede central de la plataforma en Los Ángeles. Y este domingo la compañía a cuya irrupción Hollywood sigue mostrando resistencia en ficción podría tener en animación una enorme validación si el madrileño y 'Klaus' se alzan con el Oscar de película animada, uno de los más competitivos en esta edición.

En una categoría donde están también 'Toy Story 4' de Pixar; 'Cómo entrenar a tu dragón 3' de Dreamworks; 'Missing link. El enlace perdido' de Laika y la producción para adultos 'Dónde está mi cuerpo' (distribuida por Netflix), las opciones de 'Klaus' son muchas. Y Pablos, que cree que la victoria sería "muy merecida para cualquiera" en un año de extrema variedad y altísima calidad, reconoce que "no hay un claro favorito y todas tienen una posibilidad real".

MILLONES DE ESPECTADORES E INTERÉS EN LA ACADEMIA

'Klaus' llega habiendo arrasado con siete Annies, los premios del sector, y con un Bafta que ratifica la capacidad de la película de ganar votos en toda la industria. "Esos premios nos dan una gran ventaja porque han hecho que seguramente tengamos la garantía de que los miembros de la Academia por lo menos se hayan molestado en 'a ver qué es esto' antes de votar" explica Pablos, que entró en la organización invitado hace dos años como parte de los esfuerzos para aumentar su diversidad.

La nominación es un reconocimiento al talento pero también a una filosofía de trabajo y esfuerzo. "Tenemos muy demonizado el fracaso pero en realidad es la mejor herramienta para aprender", dice Pablos, rememorando los años de "prueba, fracasa, ajusta, vuelve a probar..." como el camino que le llevó a ser "cada vez un poquito mejor" y acabar, tras 15 o 20 años, pudiendo firmar su opera prima triunfal.

Con estatuilla o no ya la han visto millones de personas, su mayor satisfacción. Y por eso él, "un romántico que se enamoró del cine en las salas" que tuvo que lidiar con el hecho de hacer su película para Netflix, ahora defiende a la plataforma. "Es muy posible que la nueva generación que está experimentado el cine de otra manera se haya enamorado de él de otra manera y que la opinión de qué es cine vaya cambiando poco a poco".

"No he hecho ninguna cosa diferente que si fuera a exhibir en salas. No hemos sido coaccionados por el formato y hemos tenido total libertad creativa", explica también. Y se cita junto a Alfonso Cuarón y 'Roma' y Martin Scorsese y 'El irlandés' para recordar que son proyectos que pasearon por Hollywood recibiendo portazos y "de no ser por Netflix ni siquiera existirían". "Siempre habrá gente que se va a resistir y lo entiendo pero que una película de streaming gane el Oscar de animación es cuestión de tiempo", dice. Quizá la espera acabe este domingo.

Por si acaso, y para evitar el "mal fario", Pablos no va a preparar un discurso o ensayarlo frente al espejo. Entrará por primera vez a la gala en el Dolby con los consejos memorizados: "llevar barritas energéticas, porque se pasa hambre, ponerse calzado cómodo y no agobiar a las celebridades, que son lo que importa". Y aunque tiene el billete de avión de regreso el lunes, puede que tenga que cambiarlo.