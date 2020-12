Las series clave para la semana del 14 de diciembre

Esta semana hay que acompañar de odisea existencial a las heroínas de 'The wilds' y empezar a despedir al equipo de la agencia ASK. Si todavía hay tiempo para invertir, vale la pena probar con estas apuestas.

Tres cisnes negros

¿Quién recuerda 'Flesh and bone', el thriller sobre ballet clásico de Moira Walley-Beckett (guionista del episodio 'Ozymandias' de 'Breaking bad', para más señas)? Los pocos que lo hagan (se canceló tras la primera temporada) quizá celebren la aparición de 'Delicadas y crueles', nueva serie de Netflix que parece retratar el mismo sector con la misma perversión. Basada en una novela de Clayton Dhonielle y Sona Charaipotra, cuenta la historia de tres bailarinas que compiten sin compasión por ser la mejor en una escuela de élite. ¿Única sombra de duda? No ha habido avances para prensa, lo que inquieta un poco. Netflix, lunes, día 14.

Cómo se hacen las canciones

Llega la segunda remesa de episodios de 'Song exploder', la versión audiovisual del pódcast dedicado a explicar, paso a paso, pista a pista, cómo artistas y productores construyen sus canciones. Esta vez podremos conocer las inspiraciones y secretos detrás de 'Love again' (Dua Lipa), 'When you were young' (The Killers), la enorme 'Hurt' (Nine Inch Nails, aunque quizá la versión de Johnny Cash sea aún más conocida) y 'Hasta la raíz' (Natalia Lafourcade). La serie es un verdadero sueño para los amantes no solo de versos y melodías, sino también de todos esos pequeños detalles sónicos que importan. Netflix, martes, día 15.

Terapia conyugal en días de pandemia

El año pasado se estrenó 'Terapia de parejas', sorprendente docuserie (o 'reality' de lujo) en la que el espectador podía observar de cerca las sesiones de terapia semanal de cuatro parejas. En el episodio especial de una hora que podrá verse desde el martes, la psicóloga Orna Guralnik se enfrenta a un nuevo desafío: tratar a parejas tocadas por la ansiedad del confinamiento; algunas de ellas, ya conocidas, como Elaine y Desean o Lauren y Sarah. Lo que hablan y lo que escuchan les sirve no solo a los protagonistas; nuestro visionado desde el sofá también puede resultar, en cierto modo, catártico. Movistar Seriesmanía, martes, día 15.