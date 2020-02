Serrat: «El conocimiento profundiza la vida democrática»

Estoy seguro de que quienes tan generosamente han considerado oportuno concederme este doctorado lo han hecho con la intención de reconocer los méritos de una persona, pero al hacerlo deben saber que también están reconociendo a un colectivo de mujeres y de hombres que han construido su vida a partir del oficio de cantar y de escribir canciones». Gentes que dignifican poética y musicalmente la canción, y para quienes el valor y la fuerza de la palabra es fundamental en su quehacer». Con estas palabras, el cantautor Joan Manuel Serrat ha comenzado su discurso de investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza. Un reconocimiento a toda su carrera en el mundo de las letras y que quiso compartir con todos aquellos que, como él, se dedicaban al arte de la música popular. «Este mérito no es solamente mío, sino de todas las personas que como yo han hecho de la canción su modo de vida, con todos ellos me gustaría compartir este reconocimiento. Me complace que se valore la canción popular, tanto por el colectivo al que represento como por ustedes», ha expresado Joan Manuel Serrat.

El cantautor, en su discurso, tampoco ha querido dejar de lado la actualidad. «El conocimiento profundiza la vida democrática. Le aporta justicia e igualdad y le ayuda a construir un tejido social cohesionado», ha expresado el cantautor, que aprovechó su intervención para hacer una defensa de la formación universitaria como un camino para descubrirse a uno mismo, frente al «conformismo de la sociedad» o la falta de «valores democráticos» que detecta a su alrededor.

«Se ha perdido la confianza en el sistema, en sus representantes y en sus instituciones, donde los jóvenes se sienten engañados y los mayores traicionados y donde más que nunca nos necesitamos los unos a los otros», ha subrayado. En ese sentido, también ha denunciado la actitud de una «Europa mezquina y desalmada» que ha actuado en contra de los refugiados en un lugar que un día fue «una cuna de pensamiento y puente de culturas». Por esa razón, Serrat ha alertado de que todavía hay gobiernos que piensan que la universidad es «un centro para formar gente que se dedique a hacer cosas», cuando debería ser un lugar al que acudir con ojos abiertos.

A lo largo del acto, el cantante ha estado acompañado por sus padrinos, Eliseo Serrano y Gabriel Sopeña. Serrano ha valorado el carácter y la labor de Serrat como dos de los elementos que habían propiciado el nombramiento de este como doctor honoris causa: «Parafraseando una de sus canciones, para la Universidad de Zaragoza ‘hoy es un gran día’. Esta universidad reconoce a personas que destaquen de manera universal, y Serrat es, a mi modo de ver, una de las personalidades que desde hace varias generaciones ha influido a la comunidad universitaria. Mediterráneo es una canción que forma parte de la educación sentimental de varias generaciones».

Así, Serrat ha reconocido sentirse orgulloso por hacer que con su trabajo otros pudieran aprender y seguir sus pasos: «Una de las muchas cosas que tengo que agradecerle a la vida es este oficio. Me ha permitido conocer a personas con otras costumbres y formas de mirar la vida. A través de las canciones me comunico con los demás, escribo dejando volar los pensamientos pero también clavando los codos en la mesa. Cantar es algo que me proporciona un inmenso placer, y que más que un mérito, para mí, constituye un privilegio. Dice el dicho que ‘quien canta su mal espanta’, pues es como se convierten los sueños en modestas realidades», ha asegurado el cantautor.

En este sentido, el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, ha incidido en las influencias aragonesas del autor de Mediterráneo: «Es un poeta que hunde sus raíces en nuestra tierra. Al mismo tiempo, es una persona que nos ha ayudado a redescubrir a los poetas".