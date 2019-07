«Siempre he intentado generar diálogo a través de la música»

La artista latinoamericana Mon Laferte y la Fundación ONCE recogieron ayer en la sede de la Diputación Provincial de Huesca los Premios Pirineos Sur de este año.

Mon Laferte se sentía ayer honrada por un galardón que reconoce la comunicación cultural: «Soy migrante, nacida en Chile y vivo en la ciudad de México desde donde siempre he intentado generar esa conversación a través de la música, y siento que el mundo hoy más que nunca necesita ese acercamiento, porque la música y el arte hablan por sí solos». Laferte debe su galardón a ser una de las mujeres latinoamericanas con mayor proyección internacional y referencia para las jóvenes creadoras del continente.

Además del diálogo intercultural, los Premios Pirineos Sur también reconocieron la apuesta por la cultura desde la integración en el trabajo de Arte y Cultura de la Fundación ONCE: «La cultura no tiene que ver con la discapacidad, sino con la capacidad de las personas para interpretar el arte», afirmó José Luis Borau, en representación de la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación ONCE. Borau quiso agradecer que la DPH y el festival Pirineos Sur «vean el arte como espacio interpretativo, porque es una forma de ver diferente de los artistas».

Y es que ayer precisamente con la fusión musical de jazz y convertido en un acontecimiento social, se hizo visible el trabajo realizado desde Arte y Cultura por la Fundación ONCE. Durante más de 30 años han luchado por la normalización de las vidas de las personas con discapacidad.

Algo que se hizo visible en la parcela musical del acto ya que estuvo plagada de fusión a cargo de NanJazz, que mezclaron duende y flamenco con aromas de jazz y música popular aragonesa. Del piano de Adán Giménez Nano, la voz de Raúl de Huesca, y Jesús Martín (percusión) y Gerardo López (trompeta) se escuchó la versión de la Leyenda del tiempo de Camarón de la Isla con versos de Lorca. NanJazz puso el colofón al acto con uno de los temas más queridos del proyecto: Barrio de la Catedral.

Los Premios Pirineos Sur se han dirigido hacia la doble vertiente de Diversidad Cultural e Integración para llamar la atención y reconocer los valores de artistas y entidades hacia «sociedades sean más justas» y «capaces de tender puentes entre realidades nacionales distintas», reconoce el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia.

Un acontecimiento social en el que estuvieron presentes el alcalde de Huesca, Luis Felipe; el presidente de la Comarca de la Hoya, Jesús Alfaro y la subdelegada del Gobierno en Huesca; Isabel Blasco; el delegado territorial, José Luis Abad y la directora del festival, Begoña Puértolas.