Silvia Marsó invita a reflexionar sobre la naturaleza humana

La Señora C. es una aristócrata que acaba de enviudar, y que una noche en un casino de Montecarlo observa a un joven jugador perder todo su dinero en la ruleta. Desesperado, el joven abandona el local, y ella, después de seguirlo, consigue evitar su suicidio. Así comienza 24 horas en la vida de una mujer, un espectáculo de teatro musical que a través de una historia emocionante, trepidante, y con una irónica mirada sobre la sociedad y unos personajes llenos de fuerza, presenta una reflexión sobre los misterios de la naturaleza humana.

En el acto de presentación de este espectáculo estuvieron presentes la concejala de Cultura, Sara Fernández; el gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, José María Turmo; y la actriz Silvia Marsó. «Es una producción muy especial, porque es teatro pero a su vez es musical en directo. Es una producción con muchos artistas sobre el escenario, que desde hace dos años va cosechando éxito tras éxito en los teatros, y ya teníamos ganas de que recalase en nuestra ciudad», apuntó Sara Fernández.

Silvia Marsó interpreta en la obra a la Señora C. y es la impulsora de este proyecto. La actriz explicó cómo surgió la idea de llevar a las tablas la obra original del novelista austriaco Stefan Zweig: «Me empezó a fascinar cuando leí su relato y vi todos los paralelismos que se mantenían entre esa época y la actual. Después me enteré de que en París estaban representando esta historia, fui a verla y me enamoré de los personajes. Después de interpretar Yerma, a Nora en Casa de muñecas, y Doña Rosita la soltera quería hacer algo diferente, que fuera un reto para mí. Un espectáculo que aunase las distintas perspectivas teatrales», expresó Marsó.

En este sentido, la actriz incide en el carácter insólito de esta representación y en las complicaciones a las que había tenido que hacer frente para llevarla a las tablas: «Es un espectáculo insólito, diferente, por eso resultó tan complicado encontrar un coproductor con el que llevarlo a cabo. Esto es lo más complicado que he hecho en la vida, porque como también me he encargado de su producción, al mismo tiempo que actuaba aprendí bastante sobre la economía del teatro, sobre diseño gráfico, sobre distribución...»

El resultado es una obra que, aunque refleja la sociedad aristocrática del pasado siglo, muestra sus paralelismos con la sociedad actual. Así, a través de temas como la diferencia de edad en las parejas o los problemas con el juego, la obra es una reflexión sobre los valores de la sociedad: «La obra tiene tantos componentes para reflexionar sobre la sociedad actual que por eso me atreví a producirla y a llevarla por toda España. La diferencia de edad no solo fue un tema tabú en el pasado, sigue siéndolo también en el presente. Sigue estando mal visto socialmente que un hombre joven esté con una mujer algo mayor que él. Habla también del tema de la ludopatía, algo también muy presente en nuestra sociedad. Es una lacra social que va en aumento, y por eso, creo que esta obra es algo que tendrían que ver todos los chicos y las chicas que están a punto de caer en este vicio», señala la actriz.

Junto con el drama, la música es otra de las protagonistas dentro de la representación, y desempeña, junto con los actores un papel de peso dentro de la misma. En palabras de su promotora, esta abarca un recorrido muy amplio: «Es un riesgo porque la música es poliestilística, y comprende desde obras de Wagner hasta otras de Débussy y otros grandes compositores. Desempeña un papel fundamental porque se encuentra pensada para narrar y mostrar al público lo que van viviendo poco a poco los personajes», concluyó.