Spike Lee triunfa: "Estemos en el lado correcto de la historia"

El cineasta Spike Lee ganó hoy el primer Óscar de su carrera, gracias al guion adaptado de "BlacKkKlansman", e instó a que la gente esté "en el lado correcto de la historia" de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos del próximo año.

"Las elecciones presidenciales de 2020 están a la vuelta de la esquina. Movilicémonos. Estemos en el lado correcto de la historia. Hagamos la elección moral de amor contra odio", dijo Lee sin mencionar explícitamente al polémico presidente de EE.UU., Donald Trump.

"'¡Hagamos lo correcto!'", finalizó el cineasta en alusión a "Do The Right Thing", el título original de una de sus películas más famosas.

Lee, que recogió el galardón junto a Charlie Wachtel, David Rabinowitz, y Kevin Willmott, se llevó una de las ovaciones más grandes de la velada.

Y también recordó a su familia, en concreto a su abuela, que era hija de una esclava y que estuvo ahorrando durante años para permitir que su nieto fuera a la universidad.

El cineasta, muy conocido por ser un gran activista por los derechos de los afroamericanos, también llamó la atención en la alfombra roja por un vestuario con el que rindió homenaje a "Do The Right Thing" y al desaparecido músico Prince.

"My hermano Prince está mirando esta noche y cantando 'va a ser una noche hermosa'", publicó Lee en su perfil de Instagram con una foto de su atuendo.

El cineasta vistió hoy un conjunto de tono púrpura, el color preferido de Prince, además de un colgante con el símbolo que representaba a esa legendaria figura de la música negra fallecida en 2016.

Asimismo, Lee llevó hoy unos anillos con las palabras "hate" (odio) y "love" (amor) como hacía el personaje del actor Bill Nunn en la cinta "Do The Right Thing".

"BlacKkKlansman" se presentó hoy con seis nominaciones, incluidas las de mejor película y mejor director.

Aunque Lee nunca se había llevado una estatuilla hasta hoy, el responsable de otras cintas como "25th Hour" (2002) sí tiene un Óscar honorífico de la Academia de Hollywood por su brillante trayectoria.