La Sra. Tomasa y Nakany Kanté llevan el otro folclore a Jaca

La música de raíz, el folclore tradicional unido a los ritmos más modernos siguen sumando adeptos, como quedó demotrado ayer en la presentación de dos de los festivales más veteranos de la comunidad. Por un lado, Lunas del mundo, que se incluye dentro del Festival Folclórico de los Pirineos, que se celebrará del 1 al 4 de agosto en Jaca; y por otro, el Festival Castillo de Aínsa, que del 4 al 7 de julio se llenará de música y teatro.

Las actuaciones de Lunas del mundo, todas ellas gratuitas y en la calle (plaza Biscós), tienen como objetivo el encuentro entre el folclore más tradicional y los ritmos modernos, con la presencia en Jaca de los sonidos electromestizos de la Sra. Tomasa o el mandinga pop de Nakany Kanté. La primera cita será el 1 de agosto con Tryton Luna folk, la música country bluegrass de Wild Goose Chase Cloggers de EEUU, la percusión de los jacetanos Pirene Tam Tam y los tambores, marimbas y kayambas de los tanzanos Lumumba, cuya música cuenta con influenciasindias, árabes y africanas.

La Sra. Tomasa actuará un día después con su fusión de estilos (reggae, funk, rap, ritmos latinoamericanos y electrónica) y la voluntad de hacer bailar a todos los presentes. Abrirá la noche los ritmos colombianos de el Ballet las Américas.

El sábado 3 será el turno de la mezcla de sones criollos del grupo Les Balisiers de Guadalupe. Su actuación dará paso a Nakany Kanté, polifacética artista originaria de Guinea Conakry, que apuesta por una fusión entre música mandinga y pop, con matices de flamenco y música mediterránea.

El cierre de Lunas del mundo será el 4 de agosto, cuando la plaza Biscós se convertirá en el punto de encuentro de todos los grupos, voluntarios y asistentes a la 50 edición del Festival folclórico. La parte musical vendrá de la mano de DJ Santoro y la actuación de Kamaleónicos, ambos de Jaca.

Lunas del mundo nació en el 2001 para acercar su progamación a un público más joven; un buen complemento al hermano mayor que llena Jaca de grupos de todo el mundo.

FIESTA DE LAS ARTES / Si el Festival folclórico de los Pirineos lleva 50 años y Lunas del mundo, 19; el Festival Castillo de Aínsa cumple este año 29 ediciones y lo celebra del 4 al 7 de julio con una fiesta en la que predominará el rock, los ritmos tradicionales y el teatro.

Aunque gran parte de su programación ya era conocida, ayer, se anunció la incorporación de Cray dolls & the Bollocks, durante la presentación de la cita en Zaragoza (Espacio Ambar), que contó con la presencia del ya exconcejal de festivales de Aínsa, Pep Gracia; el director de ZZ Producciones, Joaquín Domínguez; Juan José Javierre, del área de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca; Enrique Torguet, de La Zaragozana; y Eva Paricio, de Titiriteros de Binéfar.

El mundo loco de Crazy Dolls & The Bollck se inspira en el cine fantástico de terro, donde combina los códigos del rock and roll, el rockabilly, el psychobilly o el punk. La banda actuará el 6 de julio en el Castillo de Aínsa juntoa a Elliot Murphy Band, Esther y los Twangs, Zapatiesto y DJ Roll Over.

Además, en una apuesta por el feminismo, Mujeres que cuentan es un encuentro entre féminas de edad avanzada que hablarán sobre sus experiencias

Pero no solo habrá música moderna, ya que la tradicional estará presente con los aragoneses La Orquestina del Fabirol o los castellanos Mayalde; habrá teatro como Zirika Zirkus o Tatro Silfo, que presentarán sus últimas producciones. El toque femenino lo pondrán las payasas Marmita y Mercromina, el Colectivo To, Títeres de la Tía Elena o la cuentista Cristina Carramiñana.