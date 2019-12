"Hay que luchar por lo que se quiere"

Lleva sobre las tablas desde los 7 meses y ahora tiene 12 años. Es malagueña y este viernes (19.00) estrena en el Teatro Principal Annie, el musical, de la mano de Theatre Properties. Pese al catarro, Cristina Padilla atiende por teléfono a este diario, horas antes de emprender viaje a Zaragoza.

–Está acostumbrada a actuar, pero ¿aún se pone nerviosa antes de cada función?

–Sí, pero luego llego al escenario y ya se te olvida todo. Cuando algo te gusta, ya no tienes tantos nervios.

–¿Cómo es su Annie?

–Annie es muy humilde, si algo se lo propone lo va a conseguir. Tiene un gran corazón y siempre piensa en los demás. Es la líder de su orfanato y es muy alegre, muy positiva, muy cariñosa y como las niñas no han tenido una madre pues es como una madre para ellas.

–Salvando todas las distancias, ¿se parecen en algo?

–Si, sin embargo, en el pelo y las pecas no es que nos parezcamos mucho (risas). En lo demás sí.

–¿Qué le ha enseñado Annie?

–A ser generosa y a no pensar siempre en ti, a intentar ayudar a los demás.

–Por lo que decía, ¿es complicada la caracterización?

–Es divertido, la verdad, porque cada día aprendes algo nuevo. La peluca me molesta un montón, sobre todo cuando hace calor, es quítame ya la peluca, por favor.

–Participó en un multitudinario cásting con más de mil aspirantes. ¿Cómo se ha preparado el papel?

–El primer bloque era cantar, si gustabas pasabas a baile y ya el siguiente era baile con canto e interpretación. El personaje ha sido duro, pero aprendes cosas que con otro personaje no hubiera aprendido.

–Su padre es productor y su madre actriz, ¿estaba abocada a ser artista?

–Desde pequeña he crecido en el teatro. Mis fines de semana no eran como los de mis amigas, estaba en el teatro y era algo que a mí me divertía mucho. Por eso yo el teatro me lo tomo muy en serio, no es como esos personas que ja ja ja ja... Y una hora antes de empezar ya estoy enfocada a la función.

–¿Qué consejos le ha dado su madre?

–Que disfrute, que no me distraiga por cualquier cosa, que si me distraigo, improvise. Que le saque siempre el lado positivo a lo que haya pasado; y que trabaje muy duro.

–¿Alguna vez se ha despistado?

–Sí, la verdad, muchas veces. Además, siempre me pasa en la misma escena, que no sé que me pasa, pero que me voy, diez segundos, solo. Y me doy cuenta y me digo, enfócate.

–En ‘Annie' está rodeada por un grupo de niñas.

–Tengo seis amigas y hay un perro, que es lo más complicado porque hace lo que le da la gana. Ahí hay que improvisar porque hay veces que la gente no se da ni cuenta de que el perro ha hecho algo porque he improvisado. He buscado la parte positiva de lo que ha pasado.

–¿Cómo es trabajar con adultos?

–Cada día es algo nuevo. El director nos da notas y a mí me gusta escucharlas todas porque me ayudan a hacerlo mejor. Tengo doce años y ellos llevan más de doce años en este mundo.

–Al ser menores, son tres equipos, tres Annies. ¿Ha visto a sus compañeras?

–Me gusta ir a verlas y ver las notas que les dan y ver el trabajo desde fuera porque hay veces que miras y piensas yo hago ese gesto y no queda bien, voy a cambiarlo.

–Canta, actúa, baila. ¿Cuál es su disciplina favorita?

–Actuar me encanta. Todo es lo mismo y está relacionado.

–¿Qué quiere ser de mayor?

–Actriz, de momento, actriz.

–¿De momento?

–Audiovisuales me gusta, mis propios vídeos, diseños; pero si tengo que elegir, actriz.

–¿Qué tal le va en el colegio? ¿Es difícil compaginarlo?

–El colegio me ha ayudado mucho también y me lo ponen fácil. Normalmente me voy el viernes a la gira, pero si me tengo que ir por la mañana me pasan los apuntes por correo. Eso sí, es muy cansado y hay veces que llego reventadísima no, lo siguiente.

–¿Y los compañeros, le apoyan o la consideran la enchufada?

–No, no, no. Todos son mis amigos, me pasan los apuntes y me apoyan.

–¿Qué consejo le daría a un niño que quiere dedicarse a esto?

–Que vaya mucho teatro al para verlo desde fuera y también en algún momento verlo desde dentro y así sentirlo y valorarlo porque las tres Annies somos muy afortunadas. El tema es prepararse, no ir y decir ¡ay! que cansada estoy. Tienes que valorar lo que tienes y luchar por lo que quieres. Por ejemplo, ahora que empezamos 2020, que se propongan hacer tal cosa y así les ayudará. Yo he estado desde los 4 años estudiando canto, interpretación, baile... y eso es lo que me ha dado el impulso hasta llegar aquí. Cuando mis amigos iban a una quedada o a un cumpleaños yo me quedaba trabajando en la escuela de baile, pero si es lo que a ti te gusta...

–¿Es consciente, entonces, de que ha tenido que renunciar a alguna cosa por cumplir su sueño?

–Sí, es normal, por ejemplo, a no ir al cumpleaños de mi mejor amiga, pero luego quedo con ella y ya está. Es lo que a ti te gusta.

–¿Qué supone el aplauso al finalizar la función?

–Me ayuda a decir ¡buah!, es lo que lo que quiero hacer. Pero el aplauso es para todos, porque si uno no hace lo que tiene que hacer, ese aplauso es para todo el elenco, para el que se ve y para el que no se ve, luces, cámaras, vestuario, maquillaje, peluquería... Y a mi, el Teatro Principal este finde me da la opción de volver a sentir ese aplauso, a decir: «es lo que quiero hacer».

–¿Conoce Zaragoza?

–No, por eso me hace mucha ilusión. Annie es un musical de Navidad, que como nunca la celebra, transmite el mensaje de que es no es mas feliz el que más tiene sino el que necesita menos. Hay muchas veces que no valoramos lo que tenemos, y otra valora lo que tiene. Y este musical es para ver lo poquito que tiene y en lo que se ha convertido.