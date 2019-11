Tahúres zurdos se reúne para un concierto en Zaragoza

En 2004, tras 17 años de viaje musical, Tahúres Zurdos dijo adiós. O hasta luego, porque, el pasado 17 de agosto, 15 años después de aquella despedida, la banda navarra (Aurora Beltrán, voz y guitarra; Lolo Beltrán, guitarra; Juanma Ugarte, bajo; y Javier Lizarazu, batería) volvió a los escenarios por una buena causa, dar un concierto benéfico a favor de la Asociación Síndrome de Dravet.

Como suele ocurrir en estos casos, y tras lo generado en los ensayos y el posterior concierto, sumado a las buenas relaciones de los cuatro miembros originales de la banda, han hecho posible el regreso del grupo para un único concierto en Zaragoza, concretamente, el 26 de diciembre, a las 21.30 horas, en el Teatro de las Esquinas. Las entradas pueden adquirirse por 18 euros (anfiteatro) o 20 euros (platea) en la web www.teatrodelasesquinas.com.

En el recital, Tahures Zurdos vuelve a su hábitat natural, el escenario, para interpretar el personal y original repertorio que, entre 1987 y 2004, forjó la irrepetible historia musical de una banda de rock diferente.

A lo largo de su trayectoria, la banda navarra publicó 8 discos (más un doble directo) repletos de canciones personalísismas con la particular visión de su líder, Aurora Beltrán, que consiguió el respeto y la admiración por su sensible forma de ver las cosas y por su fortaleza. Su imaginario mundo queda perfectamente reflejado en el cancionero de Tahúres Zurdos a lo largo de esos discos, que incluyen canciones como Tocaré, La Noche es, El chico de la mirada asustadiza, Muerte ven, Mis hijos me espían, Nieve negra, Chicas fuertes, La Caza, Azul, Miles de besos o Mañana.